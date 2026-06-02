Στο στόχαστρο τα second hand καταστήματα - Τι καταγγέλλει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Snapshot Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλλει παραβάσεις στη λειτουργία καταστημάτων μεταχειρισμένων ειδών, που δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των επιχειρήσεων ένδυσης και υπόδησης.

Τα καταστήματα second hand οφείλουν να διαθέτουν άδεια λειτουργίας, να τηρούν υγειονομικούς κανόνες και να παρέχουν αποδεικτικά απολύμανσης και καθαρισμού των προϊόντων.

Ο ΕΣΑ ζητά εντατικοποίηση των ελέγχων από τον Δήμο Αθηναίων, καθώς η ΔΙΜΕΑ και η Περιφέρεια αποδίδουν την ευθύνη στον Δήμο.

Προτείνεται η συγκρότηση μικτού κλιμακίου ελέγχου με συμμετοχή Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΙΜΕΑ, Ελληνικής Αστυνομίας, υγειονομικών υπηρεσιών και Περιφέρειας για την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών δεσμεύεται να συνεχίσει τις παρεμβάσεις του για την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη ρύθμιση της αγοράς. Snapshot powered by AI

Ανησυχία για τις συνθήκες λειτουργίας καταστημάτων πώλησης μεταχειρισμένων ειδών (second hand) εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ), καταγγέλλοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν τηρείται η προβλεπόμενη νομοθεσία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των επιχειρήσεων ένδυσης και υπόδησης.

Όπως αναφέρει σε δημόσια παρέμβασή του ο πρόεδρος του ΕΣΑ, Θάνος Τσαγγάρης, τα καταστήματα second hand οφείλουν να διαθέτουν άδεια λειτουργίας από τον αρμόδιο δήμο, να τηρούν συγκεκριμένους υγειονομικούς κανόνες, να παρέχουν αποδεικτικά απολύμανσης και καθαρισμού των προϊόντων τους και να διαθέτουν τα είδη με την ίδια μονάδα μέτρησης με την οποία αυτά αγοράζονται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υποχρεώσεις αυτές συχνά δεν εφαρμόζονται στην πράξη, ενώ το φαινόμενο φαίνεται να έχει ενταθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Όπως υποστηρίζει, η λειτουργία επιχειρήσεων χωρίς τις ίδιες κανονιστικές και οικονομικές υποχρεώσεις που αντιμετωπίζουν οι νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις οδηγεί σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου.

Πρόταση για εντατικοποίηση των ελέγχων

Ο κ. Τσαγγάρης σημειώνει ακόμη ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών έχει απευθυνθεί δύο φορές στον Δήμο Αθηναίων ζητώντας εντατικοποίηση των ελέγχων, χωρίς –όπως αναφέρει– να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) δήλωσε αναρμόδια για το ζήτημα, ενώ η Περιφέρεια παρέπεμψε την ευθύνη στον Δήμο Αθηναίων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΣΑ προτείνει τη συγκρότηση μικτού κλιμακίου ελέγχου με τη συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας, της ΔΙΜΕΑ, της Ελληνικής Αστυνομίας, των υγειονομικών υπηρεσιών και της Περιφέρειας, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων και τη διασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών καλεί τις αρμόδιες αρχές να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, διαμηνύοντας ότι ο σύλλογος θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του για την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Διαβάστε επίσης