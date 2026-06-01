Το Ιράν διακόπτει τις επαφές με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ

Γιγαντιαία προπαγανδιστική αφίσα στην Τεχεράνη που αναφέρει στα Περσικά «Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά» και απεικονίζει τους Φρουρούς της Επανάστασης να κρατούν δίχτυα στα οποία έχουν πέσει αμερικανικά πολεμικά πλοία.

Η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητών, λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, ανέφερε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC).

Δεν θα γίνουν συνομιλίες έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματα του Ιράν για παύση των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο και τη Γάζα, ανέφερε το δημοσίευμα, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη θεωρεί τις επιθέσεις κατά της λιβανικής οργάνωσης παραβίαση της εκεχειρίας της 8ης Απριλίου με τις ΗΠΑ.

Το Ιράν απείλησε νωρίτερα τις ΗΠΑ για τις ισραηλινές επιδρομές στην Νταχίχε

Νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, απείλησε σκληρά το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των ισραηλινών επιθέσεων στην Νταχίχ και των επιχειρήσεων στον Λίβανο: «Η παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση σε όλα τα μέτωπα». Σύμφωνα με τον Αραγτσί, «Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα θεωρηθούν υπόλογοι».

Αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Κατζ ανακοίνωσαν την εντολή των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων να χτυπήσουν στόχους στη συνοικία Νταχίγια της Βηρυτού, καθώς και την προέλαση των ισραηλινών δυνάμεων εις βάθος στον Λίβανο και την κατάληψη του φρουρίου Μποφόρ, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί έστειλε ένα απειλητικό μήνυμα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες: «Η παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο σημαίνει παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα».

Στη συνέχεια, ο Αραγτσί συνέχισε τις απειλές του στο κοινωνικό δίκτυο X (Twitter), γράφοντας: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ θα φέρουν την ευθύνη για τις συνέπειες οποιασδήποτε παραβίασης της εκεχειρίας».

Ένας εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων συμμετείχε επίσης σε αυτές τις απειλές: «Προειδοποιούμε το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν θα δεχτούμε τη συνέχιση των εγκλημάτων στον Λίβανο».

Πλοίο υπό σημαία Παναμά χτυπήθηκε από έκρηξη κοντά στο Ουμ Κασρ του Ιράκ

Στο μεταξύ ένα πλοίο υπό σημαία Παναμά υπέστη έκρηξη στα ιρακινά χωρικά ύδατα κοντά στο λιμάνι του Ουμ Κασρ, ανέφερε τη Δευτέρα ο ιρακινός τηλεοπτικός σταθμός Alsumaria News, επικαλούμενος πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας.

Στο πλοίο, το MSC SARISKA V, σημειώθηκε έκρηξη κοντά στη σημαδούρα αριθ. 5, αφού είχε ολοκληρώσει την εκφόρτωση του φορτίου του στο λιμάνι του Ουμ Κασρ, σύμφωνα με την αναφορά.

Προκαταρκτικές πληροφορίες δείχνουν ότι το περιστατικό προκλήθηκε από μηχανική βλάβη στο εσωτερικό του πλοίου και δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε στοχοποιηθεί, σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το Alsumaria.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα και οι ζημιές περιορίστηκαν στο ίδιο το πλοίο, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

A Panama-flagged vessel experienced an explosion in Iraqi territorial waters near the port of Umm Qasr, Iraqi broadcaster Alsumaria News reported on Monday, citing a security source.



— Iran International English (@IranIntl_En) June 1, 2026

