Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους που στόχευαν δυνάμεις στο Κουβέιτ

«Οι πύραυλοι αυτοί εξουδετερώθηκαν αμέσως και κανένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε», ανέφερε η CENTCOM

Μάνος Χατζηγιάννης

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους που στόχευαν δυνάμεις στο Κουβέιτ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν αμερικανικές δυνάμεις με βάση το Κουβέιτ αργά το βράδυ της Κυριακής, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

«Οι πύραυλοι αυτοί εξουδετερώθηκαν αμέσως και κανένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε», ανέφερε η CENTCOM σε δήλωσή της.

«Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ παραμένει σε εγρήγορση και θα συνεχίσει να προστατεύει τις δυνάμεις μας από την ιρανική επιθετικότητα, υποστηρίζοντας παράλληλα την ισχύουσα εκεχειρία», πρόσθεσε.

ΥΠΕΞ Ιράν προς ΗΠΑ: «Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα»

Η ισχύουσα εκεχειρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αδιαμφισβήτητα εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου, δήλωσε στο μεταξύ μέσω του Χ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε την Τσαχάλ να επιτεθεί κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού προπυργίου της Χεζμπολάχ.

«Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι υπεύθυνες για τις συνέπειες αυτής της παραβίασης», προειδοποιεί ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

Προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ είχε απευθύνει νωρίτερα σήμερα μέσω του του Χ ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, κατηγορώντας ευθέως την Ουάσινγκτον για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση: «Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για την μη τήρηση της εκεχειρίας εκ μέρους των ΗΠΑ».

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Ολα θα τακτοποιηθούν», έγραψε σε απειλητικό τόνο ο ιρανός αξιωματούχος

Μήνυμα από τον Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν χαιρέτησε τις προσπάθειες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ταχεία επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν, επισημαίνοντας την την ετοιμότητα της Γαλλίας, της Βρετανίας και των συμμάχων τους να συμβάλουν στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ μετά την επίτευξη της συμφωνίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ελιζέ ο Γάλλος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με τον αμερικανό ομόλογό του, υπογράμμισε επίσης ότι οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στην αμερικανική και την ιρανική πλευρά είναι μία μοναδική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου ασφαλείας με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων πλευρών και με στόχο την επίτευξη διαρκούς σταθερότητας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε επίσης ότι η χώρα του είναι έτοιμη να παράσχει την τεχνογνωσία της στις διαβουλεύσεις που θα ακολουθήσουν επί του ιραnινού πυρηνικού ζητήματος. Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτησε τη δέσμευση του αμερικανού προέδρου υπέρ της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου και υπογράμμισε την ανάγκη επίτευξης και τήρησης της παύσης πυρός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους που στόχευαν δυνάμεις στο Κουβέιτ

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου

15:38LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας για τα υβριστικά σχόλια: «Μία φορά τον χρόνο τρέχω κάποιον στα δικαστήρια»

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Μάλτα: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - Δύο τραυματίες

15:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: 110 παραβάσεις σε στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στα Βριλήσσια: Άγνωστος πέταξε το κεφάλι μικρής γάτας στην είσοδο πολυκατοικίας

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Νέο είδος δεινοσαύρου που έμοιαζε με ερωδιό, αποκαλύφθηκε στην Παταγονία

15:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τραγωδία στο Παρίσι: Δεύτερος νεκρός κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών της Παρί Σεν Ζερμέν

15:14LIFESTYLE

«Porto Leone»: Καθηλωτικό το φινάλε της σειράς – Τι θα δούμε στα τελευταία επεισόδια

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τροχαίο ατύχημα στην περιοχή Δαφνήλα

14:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντόρσεϊ η προπόνηση των «ερυθρόλευκων» πριν την έναρξη των τελικών

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σε σήμανση έργων προσέκρουσε η μηχανή που επέβαιναν πατέρας και γιος – «Ήταν το καλύτερο παιδί…»

14:46ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον αέρα: Πτήση προς Ισπανία άλλαξε πορεία επειδή ένα smartwatch είχε ονομαστεί «βόμβα»

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Εργατικό ατύχημα με τραυματισμό 61χρονου σε πλοίο

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λέρο: Νεκρός 58χρονος ψαροντουφεκάς στην Αγία Μαρίνα

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Την είδα από πάνω μου να κρατάει μαχαίρι», λέει ο δράστης - Δεν έπεισε τις αρχές

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας μετά από πληροφορίες για πυροβολισμούς – Ένας τραυματίας

14:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή 12 κατηγορούμενοι από τη Θεσσαλονίκη 

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Αργεντινή: Φάλαινα σήκωσε στην πλάτη της καγιάκ με δύο επιβάτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:44ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Την είδα από πάνω μου να κρατάει μαχαίρι», λέει ο δράστης - Δεν έπεισε τις αρχές

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σε σήμανση έργων προσέκρουσε η μηχανή που επέβαιναν πατέρας και γιος – «Ήταν το καλύτερο παιδί…»

10:10LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με τραύματα στο πρόσωπο στην τελευταία φωτογραφία που ανέβασε

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

09:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται

13:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στο T-Center ο Γιαννακόπουλος - Άστραψε και βρόντηξε, απαιτώντας το πρωτάθλημα

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η 39χρονη φώναζε «βοήθεια» λίγο πριν τη σκοτώσει ο σύζυγός της - Για συχνούς καβγάδες κάνουν λόγο οι γείτονες

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στα Βριλήσσια: Άγνωστος πέταξε το κεφάλι μικρής γάτας στην είσοδο πολυκατοικίας

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα ήταν η Αθήνα αν δεν είχε μπαζωθεί ο Κηφισός σύμφωνα με την Τεχνητή Νοημοσύνη

09:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τους πήραν το δίπλωμα, αλλά συνεχίζουν να οδηγούν – Τι προβλέπεται για τους παραβάτες

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες με χαμηλό... IQ: Παράβαση για κινητό σε οδηγό που έξυνε το αυτί του

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: Τον βρήκαν νεκρό στο παγκάκι

11:52WHAT THE FACT

Προσοχή στις selfies: Γιατί η κίνηση «V» στις φωτογραφίες κρύβει κινδύνους για τα αποτυπώματά μας

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ