ΑΑΔΕ: 110 παραβάσεις σε στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Τα ειδικά συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η ΑΑΔΕ διενήργησε 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα.
  • Σε 27 επιχειρήσεις βρέθηκαν παραβάσεις και επιβλήθηκαν συνολικά 110 πρόστιμα ύψους 84.000 ευρώ.
  • Τρεις επιχειρήσεις σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Γλυφάδα ανέστειλαν τη λειτουργία τους για 48 ώρες λόγω σοβαρών φορολογικών παραβάσεων.
  • Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην έκδοση αποδείξεων, σωστή λειτουργία φορολογικών μηχανισμών και διαβίβαση συναλλαγών.
Σαρωτικούς και στοχευμένους ελέγχους πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων αυτής της κατηγορίας.

Τα ειδικά συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής.

Από τους ελέγχους:

  • Σε 27 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά
  • Βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις
  • Τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέρχονται σε 84.000 ευρώ.

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Γλυφάδα, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως:

  • Στην έκδοση αποδείξεων λιανικής,
  • Στη σωστή λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών,
  • Στη διαβίβαση των συναλλαγών

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα, με στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

