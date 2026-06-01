Τραγωδία στη Λέρο: Νεκρός 58χρονος ψαροντουφεκάς στην Αγία Μαρίνα
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Snapshot
- Ένας 58χρονος Έλληνας υποβρύχιος αλιέας βρέθηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Λέρο στις 1 Ιουνίου 2026.
- Τα αίτια του θανάτου θα καθοριστούν μετά από νεκροψία
- νεκροτομή.
- Το Λιμεναρχείο Λέρου διεξάγει προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.
- Ο θάνατος έχει προκαλέσει θλίψη στην οικογένεια, τους φίλους και την τοπική κοινωνία.
Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Λέρου η είδηση του θανάτου ενός 58χρονου Έλληνα υποβρύχιου αλιέα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι της Δευτέρας 1 Ιουνίου 2026, στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα εξακριβωθούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ το Λιμεναρχείο Λέρου διεξάγει προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.
Η δυσάρεστη είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσοι γνώριζαν και εκτιμούσαν τον άτυχο 58χρονο.