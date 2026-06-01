Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε ένα 24ωρο

Τρεις συλλήψεις σε ένα 24ωρο πραγματοποίησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, μάλιστα οι δύο οδηγοί ενεπλάκησαν σε τροχαία, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές.

Ένας 53χρονος που συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής (31/5), κατηγορείται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών στο κέντρο της πόλης.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, καθώς πραγματοποιώντας ελιγμούς λόγω μέθης, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, ενώ νωρίτερα το πρωί της Κυριακής, συνελήφθη 37χρονος καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

