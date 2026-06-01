Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε ένα 24ωρο

Οι δύο εκ των συλληφθέντων ενεπλάκησαν σε τροχαία με υλικές ζημιές

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε ένα 24ωρο

  • Στη Θεσσαλονίκη έγιναν τρεις συλλήψεις σε 24 ώρες για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
  • Δύο από τους συλληφθέντες ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές.
  • Ένας 53χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής στο κέντρο της πόλης για οδήγηση υπό μέθη και τροχαίο με υλικές ζημιές.
  • Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας συνελήφθη 39χρονος που προκάλεσε τροχαίο λόγω μέθης.
  • Νωρίτερα την Κυριακή, 37χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ στην περιοχή των Αμπελοκήπων.
Τρεις συλλήψεις σε ένα 24ωρο πραγματοποίησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, μάλιστα οι δύο οδηγοί ενεπλάκησαν σε τροχαία, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές.

Ένας 53χρονος που συνελήφθη το απόγευμα της Κυριακής (31/5), κατηγορείται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών στο κέντρο της πόλης.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, καθώς πραγματοποιώντας ελιγμούς λόγω μέθης, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, ενώ νωρίτερα το πρωί της Κυριακής, συνελήφθη 37χρονος καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια οινοπνεύματος στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

