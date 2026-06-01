ΗΣΑΠ: Στον Περισσό η πρώτη ΑΙ κάμερα για επιβάτες χωρίς εισιτήριο–Tσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες

Σε περιπτώσεις προμήθειας κάρτας απεριόριστων διαδρομών μετά τη βεβαίωση προστίμου, το πρόστιμο μειώνεται στο μισό, ενώ προβλέπονται αυτεπάγγελτες διώξεις για δολιοφθορές και βία κατά εργαζομένων.

Πιλοτικό σύστημα «έξυπνων» καμερών με τεχνητή νοημοσύνη για την καταγραφή περιστατικών εισιτηριοδιαφυγής έχει τεθεί σε λειτουργία σε σταθμό του ΗΣΑΠ στον Περισσό, με στόχο τη χαρτογράφηση της έκτασης του φαινομένου και την ενίσχυση των ελέγχων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι το νέο σύστημα που εντάσσεται σε πρόγραμμα της ΣΤΑΣΥ δεν επιβάλλει πρόστιμα, αλλά καταγράφει περιστατικά «εισιτηριοδιαφυγής», όπως όταν επιβάτες περνούν τις πύλες χωρίς να επικυρώσουν εισιτήριο, εκμεταλλευόμενοι το άνοιγμα των θυρών πίσω από άλλους επιβάτες ή περιπτώσεις ανταλλαγής/διάθεσης εισιτηρίων μεταξύ επιβατών.

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν αναμένεται να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό «προβληματικών» σταθμών και ωρών, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία ελεγκτών.

Όπως διευκρινίζεται, οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος δεν σχετίζονται με τις κάμερες ασφαλείας των σταθμών, ούτε με συστήματα επιτήρησης της αστυνομίας των μέσων μεταφοράς («Αριάδνη»), αλλά αποτελούν ξεχωριστή τεχνολογική υποδομή αποκλειστικά για την καταγραφή της επιβατικής συμπεριφοράς σε σχέση με την επικύρωση εισιτηρίων.

Νέα «τσουχτερά» πρόστιμα για όσους δεν κόβουν εισιτήριο

Στο μεταξύ, σε ισχύ τέθηκαν και τα νέα μέτρα που προβλέπουν «τσουχτερά» πρόστιμα για τους «τζαμπατζήδες» πυο επιμένουν να μην κόβουν εισιτήριο.

Τα πρόστιμα ισχύουν για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και προβλέπουν:

Αύξηση από 72 ευρώ στα 100 ευρώ για το κανονικό κόμιστρο και

αύξηση από 30 ευρώ στα 50 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο

Σε περίπτωση που ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριόριστων διαδρομών μετά την βεβαίωση του προστίμου τότε το πρόστιμο μειώνεται στο μισό.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις δολιοφθοράς, όπως καταστροφή εξοπλισμού στους σταθμούς, προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη, ενώ σε περιστατικά βίας κατά εργαζομένων εφαρμόζονται διαδικασίες αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης και δυνατότητα επιβολής κοινωφελούς εργασίας, όπως για εργασίες αποκατάστασης ζημιών.

Οι αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν ότι η έμφαση του νέου συστήματος δεν είναι η ταυτοποίηση προσώπων, αλλά η στατιστική αποτύπωση των σημείων και των χρονικών ζωνών όπου παρατηρείται αυξημένη εισιτηριοδιαφυγή, προκειμένου να ενισχυθούν στοχευμένα οι έλεγχοι.