ΗΣΑΠ: Στον Περισσό η πρώτη ΑΙ κάμερα για επιβάτες χωρίς εισιτήριο–Tσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες

Το σύστημα πυ εντάσσεται σε πρόγραμμα της ΣΤΑΣΥ έχει τεθεί σε πρώτη φάση σε πιλοτική εφαρμογή

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

ΗΣΑΠ: Στον Περισσό η πρώτη ΑΙ κάμερα για επιβάτες χωρίς εισιτήριο–Tσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Σε πιλοτική λειτουργία τέθηκε στο σταθμό Περισσός του ΗΣΑΠ σύστημα «έξυπνων» καμερών με τεχνητή νοημοσύνη για την καταγραφή εισιτηριοδιαφυγής χωρίς επιβολή προστίμων.
  • Τα δεδομένα από τις κάμερες θα χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό προβληματικών σταθμών και ωρών, ώστε να αυξηθούν οι έλεγχοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
  • Οι κάμερες αυτές είναι ανεξάρτητες από τις κάμερες ασφαλείας και τα συστήματα αστυνομικής επιτήρησης και αφορούν αποκλειστικά την παρακολούθηση της επικύρωσης εισιτηρίων.
  • Τα πρόστιμα για την εισιτηριοδιαφυγή αυξήθηκαν από 72 σε 100 ευρώ για το κανονικό και από 30 σε 50 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο.
  • Σε περιπτώσεις προμήθειας κάρτας απεριόριστων διαδρομών μετά τη βεβαίωση προστίμου, το πρόστιμο μειώνεται στο μισό, ενώ προβλέπονται αυτεπάγγελτες διώξεις για δολιοφθορές και βία κατά εργαζομένων.
Snapshot powered by AI

Πιλοτικό σύστημα «έξυπνων» καμερών με τεχνητή νοημοσύνη για την καταγραφή περιστατικών εισιτηριοδιαφυγής έχει τεθεί σε λειτουργία σε σταθμό του ΗΣΑΠ στον Περισσό, με στόχο τη χαρτογράφηση της έκτασης του φαινομένου και την ενίσχυση των ελέγχων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι το νέο σύστημα που εντάσσεται σε πρόγραμμα της ΣΤΑΣΥ δεν επιβάλλει πρόστιμα, αλλά καταγράφει περιστατικά «εισιτηριοδιαφυγής», όπως όταν επιβάτες περνούν τις πύλες χωρίς να επικυρώσουν εισιτήριο, εκμεταλλευόμενοι το άνοιγμα των θυρών πίσω από άλλους επιβάτες ή περιπτώσεις ανταλλαγής/διάθεσης εισιτηρίων μεταξύ επιβατών.

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν αναμένεται να αξιοποιηθούν για τον εντοπισμό «προβληματικών» σταθμών και ωρών, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία ελεγκτών.

Όπως διευκρινίζεται, οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος δεν σχετίζονται με τις κάμερες ασφαλείας των σταθμών, ούτε με συστήματα επιτήρησης της αστυνομίας των μέσων μεταφοράς («Αριάδνη»), αλλά αποτελούν ξεχωριστή τεχνολογική υποδομή αποκλειστικά για την καταγραφή της επιβατικής συμπεριφοράς σε σχέση με την επικύρωση εισιτηρίων.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Νέα «τσουχτερά» πρόστιμα για όσους δεν κόβουν εισιτήριο

Στο μεταξύ, σε ισχύ τέθηκαν και τα νέα μέτρα που προβλέπουν «τσουχτερά» πρόστιμα για τους «τζαμπατζήδες» πυο επιμένουν να μην κόβουν εισιτήριο.

Τα πρόστιμα ισχύουν για όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και προβλέπουν:

  • Αύξηση από 72 ευρώ στα 100 ευρώ για το κανονικό κόμιστρο και
  • αύξηση από 30 ευρώ στα 50 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο

Σε περίπτωση που ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριόριστων διαδρομών μετά την βεβαίωση του προστίμου τότε το πρόστιμο μειώνεται στο μισό.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις δολιοφθοράς, όπως καταστροφή εξοπλισμού στους σταθμούς, προβλέπεται αυτεπάγγελτη δίωξη, ενώ σε περιστατικά βίας κατά εργαζομένων εφαρμόζονται διαδικασίες αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης και δυνατότητα επιβολής κοινωφελούς εργασίας, όπως για εργασίες αποκατάστασης ζημιών.

Οι αρμόδιες αρχές υπογραμμίζουν ότι η έμφαση του νέου συστήματος δεν είναι η ταυτοποίηση προσώπων, αλλά η στατιστική αποτύπωση των σημείων και των χρονικών ζωνών όπου παρατηρείται αυξημένη εισιτηριοδιαφυγή, προκειμένου να ενισχυθούν στοχευμένα οι έλεγχοι.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Λυκαβηττό για 22χρονη: Άγνωστος την πλησίασε απειλητικά και της επιτέθηκε

12:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα - Πώς να κάνετε αίτηση

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε ένα 24ωρο

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Έως πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η 39χρονη φώναζε «βοήθεια» λίγο πριν τη σκοτώσει ο σύζυγός της - Για συχνούς καβγάδες κάνουν λόγο οι γείτονες

12:22ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Στον Περισσό η πρώτη ΑΙ κάμερα για επιβάτες χωρίς εισιτήριο – «Tσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

12:04ΕΥ ΖΗΝ

Τι αλλάζει στο σώμα μας με 20 λεπτά περπάτημα την ημέρα

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό, το Ιράν απαιτεί από τις ΗΠΑ εκεχειρία στον Λίβανο

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Είχε δέσει στο μπαλκόνι της τρεις γάτες με σχοινί - Συνελήφθη από την ΕΛΑΣ

11:46ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Συνεχίζονται οι εξετάσεις αύριο για τα ΕΠΑΛ - Από Τετάρτη η συνέχεια για τα ΓΕΛ

11:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα στέγασης: Πώς να κάνετε την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ - Η διαδικασία

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ανέβηκε στα 4.000 μέτρα, άντεξε στους -28°C για να φωτογραφίσει ένα από τα πιο σπάνια φαινόμενα στον ουρανό

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Σε επιφυλακή η Τροχαία για την επιστροφή των εκδρομέων

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: Τον βρήκαν νεκρό στο παγκάκι

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες με χαμηλό... IQ: Παράβαση για κινητό σε οδηγό που έξυνε το αυτί του

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Your Face Sounds Familiar και Γρηγόρης Αρναούτογλου σάρωσαν

11:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 - Γ' Όμιλος: Τα προφίλ των Βραζιλίας, Μαρόκου, Αϊτής και Σκωτίας

10:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: 10 χρόνια από τη βραδιά που ξεκίνησαν όλα

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το θρυλικό Renault Caudron Rafale C.460 του 1934 πέταξε ξανά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:31ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Η 39χρονη φώναζε «βοήθεια» λίγο πριν τη σκοτώσει ο σύζυγός της - Για συχνούς καβγάδες κάνουν λόγο οι γείτονες

10:10LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Με τραύματα στο πρόσωπο στην τελευταία φωτογραφία που ανέβασε

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου

09:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν όλα από σήμερα - Οι διαδικασίες που επηρεάζονται

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα ήταν η Αθήνα αν δεν είχε μπαζωθεί ο Κηφισός σύμφωνα με την Τεχνητή Νοημοσύνη

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες με χαμηλό... IQ: Παράβαση για κινητό σε οδηγό που έξυνε το αυτί του

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: Τον βρήκαν νεκρό στο παγκάκι

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τους πήραν το δίπλωμα, αλλά συνεχίζουν να οδηγούν – Τι προβλέπεται για τους παραβάτες

09:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι - Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά βαθμίδα

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του ο 41χρονος - Στο νοσοκομείο τα δύο ανήλικα παιδιά

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

06:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Πνεύματος: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία – Τι γιορτάζουμε σήμερα

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Έως πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το voucher

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: Μέχρι 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο φτάνει η επιδότηση – Πότε ξεκινά το πρόγραμμα

07:38ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μαρίτ είναι σοβαρά άρρωστη», επιβεβαιώνει ο βασιλιάς Χάραλντ

06:52LIFESTYLE

Καθηλωτικά επεισόδια λίγο πριν το μεγάλο φινάλε – Πώς ξεκινά ο Ιούνιος για τις σειρές 

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ