Καλαμάτα: Η 39χρονη καλούσε σε βοήθεια λίγο πριν τη σκοτώσει ο σύζυγός της - Τι λένε οι γείτονες

Στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού 6 και 10 ετών

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Το διαμέρισμα της δολοφονίας και το θύμα

  • Ένας 41χρονος δολοφόνησε τη 39χρονη σύζυγό του στην Καλαμάτα, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά τους ηλικίας 6 και 10 ετών.
  • Η 39χρονη φώναζε «βοήθεια» πριν τη δολοφονία, με τους γείτονες να ειδοποιούν την αστυνομία, αλλά οι αστυνομικοί δεν πρόλαβαν να τη σώσουν.
  • Ο 41χρονος ομολόγησε την πράξη του και συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση νομοθεσίας για τα όπλα.
  • Τα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο και παραμένουν υπό παρακολούθηση.
  • Γείτονες ανέφεραν ότι συχνά υπήρχαν φωνές και ενδείξεις ενδοοικογενειακών προβλημάτων στο ζευγάρι.
Οι γείτονες ήταν αυτοί που άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα στην Καλαμάτα, όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας ένας 41χρονος δολοφόνησε την 39χρονη σύζυγό του και κάλεσαν την αστυνομία.

Η άτυχη 39χρονη, λίγα λεπτά πριν τη δολοφονία της, φώναζε και καλούσε σε «βοήθεια», με τους γείτονες να ακούν την έντρομη φωνή της και να ειδοποιούν τις αστυνομικές αρχές. Κανείς, όμως, δεν πρόλαβε τη γυναίκα ζωντανή, καθώς όταν οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, ο 41χρονος είχε ήδη καταφέρει θανάσιμα τραύματα σε βάρος της.

Η γυναίκα που δολοφονήθηκε

Στην αρχή, με την άφιξη της Αστυνομίας στο σημείο, ο 41χρονος δεν άνοιγε την πόρτα, ωστόσο μετά από αρκετή ώρα, επέτρεψε στις αρχές την είσοδο στο διαμέρισμα, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν τον ίδιο με κηλίδες αίματος και την 39χρονη στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας, χωρίς τις αισθήσεις της, και με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι, τόσο από ξυλοδαρμό, όσο και από μαχαιριές.

39ΧΡΟΝΗ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΕΚΡΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ (ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΩΤΣΙΑΡΗΣ / EUROKINISSI)

39χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της στην Καλαμάτα, με πολλαπλά τραύματα

Η γυναίκα, μάλιστα, στο ένα της χέρι κρατούσε ένα μαχαίρι, το οποίο οι αρχές προς το παρόν εικάζουν πως το τοποθέτησε εκεί ο σύζυγός της. Τα στοιχεία, όμως, ήδη από τα πρώτα λεπτά του εγκλήματος, ήταν αμείλικτα και οδήγησαν τον 41χρονο να ομολογήσει την ειδεχθή του πράξη. Οι πρώτες πληροφορίες, βέβαια, αναφέρουν πως ο ίδιος έχει προβάλλει στις αρχές τις δικές του αιτιάσεις, χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστό τι υποστήριξε στην κατάθεσή του.

Την ώρα της δολοφονίας, στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία και κοιμόντουσαν. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου και παραμένουν προς το παρόν.

Πάντως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, περίοικοι ανέφεραν ότι από το διαμέρισμα ακούγονταν συχνά φωνές, με γείτονες να είχαν ακούσει τη γυναίκα να λέει πως «αν με ξαναχτυπήσεις, θα καλέσω την αστυνομία».

Συγκλονισμένη φίλη της 39χρονης

Φίλη της 39χρονης, μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, εμφανώς συγκλονισμένη και με δάκρυα στα μάτια ανέφερε: «Κάνει παρέα πολλά χρόνια με την αδελφή μου. Την ξέρουμε πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω εάν είχαν προβλήματα. Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί. Τα παιδιά τα έχουν στο νοσοκομείο, μου ζήτησε η αδελφή μου να τους πάω ρούχα».

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι). Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.



