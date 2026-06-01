Καλαμάτα: 41χρονος σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους

Μία τραγωδία σημειώθηκε στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν 39χρονη βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, γείτονες άκουσαν φωνές από το διαμέρισμα και ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία φτάνοντας στο σημείο είδαν τον 41χρονο σύζυγο της γυναίκας με ίχνη αίματος.

Την 39χρονη εντόπισαν στην κρεβατοκάμαρα του διαμερίσματος, με τη σορό της να φέρει πολλαπλά τραύματα, ενώ δίπλα της βρέθηκε μαχαίρι, το οποίο, φέρεται πως κρατούσε η ίδια στο χέρι της.

Στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τη σορό. Ο 41χρονος σύζυγος της γυναίκας συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά του ζεύγους μεταφέρθηκαν προληπτικά στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας να έχει αναλάβει την προανάκριση και τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι). Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.

