Εορτολόγιο 1η Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Δευτέρα 1η Ιουνίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026, είναι η μεγάλη εορτή του Αγίου Πνεύματος και τιμάται η μνήμη των Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος μαρτύρων, του Οσίου Πύρρου του παρθένου, του Αγίου Θεσπέσιου μάρτυρος και Αγίου Ιουστίνου μάρτυρος

Γιάννης Φιλιππάκος

Γιορτή σήμερα - Άγιος Ιουστίνος ο Απολογητής και φιλόσοφος
Άγιος Ιουστίνος ο Απολογητής και φιλόσοφος
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Ευέλπιστος, Ευελπίστη
  • Ιέραξ, Ιέρακας, Γέρακας
  • Γεράκης, Γερακίνα
  • Πύρρος, Πύρος, Πύρρα, Πύρα
  • Θεσπέσιος, Θεσπέσης, Θεσπέσια
  • Ιουστίνος
  • Τριάδα, Τριάς
  • Κορίνος, Κόρη, Κορίνα

Άγιος Ιουστίνος ο Απολογητής και φιλόσοφος

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, ο Άγιος Ιουστίνος γεννήθηκε στη Φλαβία Νεάπολη της Παλαιστίνης το 100 μ.X. αι. Οι γονείς του, Έλληνες ειδωλολάτρες (τον πατέρα του έλεγαν Πρίσκο Βάκχιο), φρόντισαν ώστε ο Ιουστίνος να λάβει εξαιρετική θεολογική αλλά και φιλοσοφική μόρφωση, η οποία ωστόσο δεν ήταν αρκετή για να δώσει απάντηση στα ερωτήματα που έθετε η ανήσυχη ψυχή του. Ο Θεός βλέποντας την αγνότητα και την ειλικρινή πρόθεση των αναζητήσεών του, ανταποκρίθηκε θαυμαστά και κάποια ημέρα πού ο Ιουστίνος βάδιζε κοντά στη θάλασσα, συνάντησε ένα γέροντα, ο οποίος ήταν βαθύτατα καταρτισμένος στις αλήθειες των Θείων Γραφών, ο οποίος μετά το διάλογο δίδαξε στον Άγιο τη χριστιανική διδασκαλία.

Όταν αυτοκράτορας ήταν ο Αντωνίνος Πίος, ο Ιουστίνος μετέβη στη Ρώμη, όπου παρέδωσε στον αυτοκράτορα απολογία, στην οποία εξέθετε τις βασικές διδασκαλίες του Χριστιανισμού και αναιρούσε όλες τις εναντίον των χριστιανών κατηγορίες και αποδείκνυε την πλάνη των ειδώλων, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα από την Αγία Γραφή. Δια την ενέργειά του αυτή, εκλήθη και Απολογητής. Η χριστομίμητη όμως δράση του Ιουστίνου, ο οποίος δεν έπαυε να κηρύττει το λόγο του Θεού και να συγγράφει έργα απολογητικού και ποιμαντικού χαρακτήρα προκάλεσε τη μήνι των ειδωλολατρών.

Για το λόγο αυτό ο μέγας φιλόσοφος και ευσεβής χριστιανός συνελήφθη και αφού υπέστη διάφορα βασανιστήρια, αποκεφαλίστηκε το 165 μ.X. αναδεικνυόμενος όχι μόνο απολογητής της ορθόδοξης πίστης αλλά και αθλοφόρος μάρτυρας.

Απολυτίκιον

Ἦχος δ'. Ὁ ὑψωθεῖς ἐν τῷ Σταυρῷ

Φιλοσοφίας ταὶς ἀκτίσιν ἐκλάμπων, θεογνωσίας ὑποφήτης ἐδείχθης, σαφῶς παραταξάμενος κατὰ τῶν δυσμενῶν σὺ γὰρ ὠμολόγησας, ἀληθείας τὴν γνῶσιν, καὶ Μαρτύρων σύσκηνος, δι' ἀθλήσεως ὤφθης, μεθ' ὧν δυσώπει πάντοτε Χριστόν, ὢ Ἰουστίνε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἠμῶν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Πνεύματος: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία – Τι γιορτάζουμε σήμερα

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Καλοκαιρινός ο καιρός του Αγίου Πνεύματος – Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία– Η πρόγνωση μέχρι την Παρασκευή

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε σχεδόν 80.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 5 Ιουνίου

05:02LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Ιουνίου

04:56ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν καλύπτει «με ισχυρές και εκτενείς λεπτομέρειες» τα πυρηνικά

04:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 1η Ιουνίου

04:16ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιοι θα δουλέψουν του «Αγίου Πνεύματος» – Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Άνοδος στις ασιατικές αγορές μετά την ισραηλινή κλιμάκωση στον Λίβανο

03:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σοβαρά επεισόδια και απαγόρευση της κυκλοφορίας γύρω από κέντρο κράτησης μεταναστών στο Νιούαρκ

02:58ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν: Χρειάζεται αλλαγή στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν – Διαψεύδονται τα σενάρια παραίτησης

02:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γερμανία: «Όχι» είπαν οι κάτοικοι του Αμβούργου σε δημοψήφισμα για τη διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων

02:06ΚΟΣΜΟΣ

Προεδρικές εκλογές στην Κολομβία: Προβάδισμα του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια έναντι του αριστερού Ιβάν Σεπέδα

01:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 37 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΑΘ (ΤΕ / ΠΕ)

01:16ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 6 Ρίχτερ στη Χιλή – Κοντά στο Βαλπαραΐσο το επίκεντρο

00:50ΚΟΣΜΟΣ

Σουδάν: Δεκάδες νεκροί από επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Κορντοφάν

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο νότιο τμήμα της χώρας

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Βυζαντινή οπλομαχία στο Λιοντάρι του Πειραιά - Δείτε εντυπωσιακές εικόνες

23:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Anthropic «εκθρόνισε» την OpenAI και είναι πλέον η πολυτιμότερη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Ιουνίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:41WHAT THE FACT

Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Ποιος μήνας θα είναι ο δυσκολότερος

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

21:23ΕΘΝΙΚΑ

Αλβανία: Το τουριστικό πρότζεκτ που «πυροδότησε» διπλωματική κρίση και η προκλητική στάση Ράμα για τα επεισόδια

10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Πατέρας και γιος χάθηκαν μαζί στην άσφαλτο – Αυτά είναι τα πρόσωπα του μοιραίου τροχαίου

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για 20χρονη στο Μοναστηράκι: Συμμορία ανηλίκων την ξυλοκόπησε και της έκλεψε το κινητό

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η αγάπη νικά τα πάντα: Νιόπαντρος σε αναπηρικό αμαξίδιο συγκίνησε τους καλεσμένους με τον χορό

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 31/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες – Τι λειτουργεί και τι όχι

18:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η Κομοτήνη στο επίκεντρο των «τουρκικών ταγμάτων θανάτου» - Οι συλλήψεις από το ελληνικό FBI

21:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τούρκος που ευχαρίστησε τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Αυτό είναι το ΕΣΥ όταν το χρειαστείς»

10:40WHAT THE FACT

Μέντιουμ που προέβλεψε σωστά τρεις διαδοχικούς νικητές Μουντιάλ ανακοίνωσε τον φετινό

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

22:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (2/6)

04:16ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιοι θα δουλέψουν του «Αγίου Πνεύματος» – Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

09:08WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ