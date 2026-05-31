Πάτρα: Πατέρας και γιος χάθηκαν μαζί στην άσφαλτο – Αυτά είναι τα πρόσωπα του μοιραίου τροχαίου

Μία οικογενειακή εκδρομή μετετράπη σε εφιάλτη στην Πάτρα, όπου πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα με μοτοσυκλέτα. Η τραγωδία έχει «βυθίσει» στο πένθος τόσο την τοπική κοινωνία της Πάτρας όσο και την Αρχαία Ολυμπία, από όπου κατάγονταν τα δύο θύματα.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς το Ρίο, κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος». Υπό συνθήκες που διερευνώνται, η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού στην οποία επέβαιναν ένας 46χρονος και ο 20χρονος γιος του, εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Η σύγκρουση αποδείχθηκε μοιραία για τον νεαρό αναβάτη, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου. Ο 46χρονος πατέρας μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου λίγες ώρες αργότερα κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Τα θύματα είναι ο Διονύσιος Γκέκας, 46 ετών, και ο 20χρονος γιος του, Ηλίας – Κωνσταντίνος, όπως μεταδίδει το tempo24.news.

O Διονύσιος Γκέκας (πατέρας).

Ο Ηλίας – Κωνσταντίνος Γκέκας (γιος).

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά προκειμένου να επιχειρήσουν οι διασώστες και οι αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο φορούσαν προστατευτικό κράνος.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν σημειωθεί και άλλα τροχαία ατυχήματα στο παρελθόν, επισημαίνοντας ότι τα έργα που εκτελούνται στην περιοχή εδώ και χρόνια, ενδέχεται να δημιουργούν πρόσθετους κινδύνους για τους οδηγούς.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

