Ηράκλειο: Νεκρός 74χρονος στην αυλή του σπιτιού του - Τον εντόπισε γείτονας

Νεκρός εντοπίστηκε ένας 74χρονος άνδρας το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5) σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον ηλικιωμένο βρήκε πεσμένο στην αυλή της εξοχικής του κατοικίας ένας γείτονας, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρχές και το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, με τους διασώστες να διαπιστώνουν πως ο 74χρονος είχε ήδη καταλήξει πριν από την άφιξή τους.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του παραμένουν υπό διερεύνηση. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για θάνατο που ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την υπόθεση, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ερευνών που θα δώσουν περισσότερες απαντήσεις για το περιστατικό.

