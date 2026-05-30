«Έχουμε βρει τον παράδεισό μας»: Η οικογένεια που άφησε την Αγγλία για μία νέα ζωή στην Λευκάδα

Έχοντας ζήσει σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, η 43χρονη Renae Wasik βρήκε στην Ελλάδα τον τόπο που θέλει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής της 

Ανθή Κουρεντζή

«Έχουμε βρει τον παράδεισό μας»: Η οικογένεια που άφησε την Αγγλία για μία νέα ζωή στην Λευκάδα
Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η οικογένεια Wasik εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Λευκάδα, αναζητώντας καλύτερη ποιότητα ζωής για την κόρη τους και τον εαυτό τους.
  • Παρά τα προβλήματα στην Ελλάδα, η οικογένεια απολαμβάνει τον συνδυασμό οικογενειακής ζωής, ελληνικής κουλτούρας και καλού φαγητού.
  • Η κόρη τους έχει βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής της, παίζοντας περισσότερο έξω και έχοντας επαφή με τη φύση και τα φρέσκα προϊόντα.
  • Η οικογένεια σκοπεύει να ζήσει μόνιμα στη Λευκάδα, να χτίσει σπίτι, να μάθει την ελληνική γλώσσα και να ενσωματωθεί πλήρως στην τοπική κοινότητα.
  • Μοναδικό πράγμα που λείπει στην Renae είναι η ευκολία της γρήγορης παραγγελίας φαγητού και online αγορών, αλλά δεν μετανιώνει την επιλογή της.
Snapshot powered by AI

Σε μία εποχή που πολλοί Έλληνες αναζητούν καλύτερη ποιότητα ζωής στο εξωτερικό, μία οικογένεια από το Ηνωμένο Βασίλειο βρήκε στην Ελλάδα τον «παράδεισό» της.

Η Renae Wasik και ο σύζυγός της, Pavel αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Χερτφορντσάιρ της Αγγλίας και να εγκατασταθούν μόνιμα στην Λευκάδα, αναζητώντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής για την 2χρονη κόρη τους.

image11.jpeg

Η Renae Wasik με την κόρη της

Αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που έχουν γίνει μόνιμοι κάτοικοι του νησιού η ζωή τους έχει αλλάξει σημαντικά. Δεν υπάρχει τίποτα που να της λείπει από την καθημερινότητά της στην Αγγλία. Ακόμη και η άνεση του να έχεις ένα delivery στην πόρτα σου σε 30’, όπως θα πει χιουμοριστικά, είναι μηδαμινής αξίας, μπροστά στον συνδυασμό της οικογενειακής ζωής στη φύση με το καλό φαγητό, την ελληνική κουλτούρα και την ζεστασιά των ντόπιων.

image1.jpeg

Η Renae Wasik με τον σύζυγό της, την κόρη τους και φίλους τους στην Λευκάδα

Έχοντας ζήσει σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ο «παράδεισός» της, αναφέρει χαρακτηριστικά στο Newsbomb.

Η απόφαση να εγκαταλείψουν την Αγγλία για την Λευκάδα

«Βρήκαμε την Λευκάδα όταν είχαμε έρθει εδώ κάποτε για να μάθουμε να δουλεύουμε πάνω στα ιστιοπλοϊκά. Είδαμε ένα κομμάτι γης και σκεφτήκαμε πως θα ήταν υπέροχο να ζήσουμε εδώ. Είχε αρχίσει να μας κουράζει η ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν είχαμε πάρει την απόφαση να φύγουμε μόνιμα. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια προσφορά και να "δούμε τι θα γίνει" και εκείνοι είπαν ναι, οπότε η απόφαση ουσιαστικά πάρθηκε από μόνη της για εμάς», αναφέρει η Renae στο Newsbomb.

img4612.jpeg

Η Renae Wasik με τον σύζυγό της και την κόρη τους στην Λευκάδα

Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, οι τρεις τους έχουν βρει στην Λευκάδα το ιδανικό πρότυπο ζωής.

«Το λατρεύουμε πραγματικά. Για εμάς, ο συνδυασμός οικογενειακής ζωής, εκπληκτικού φαγητού, ελληνικής κουλτούρας και των υπέροχων νέων Ελλήνων φίλων μας σημαίνει ότι ζούμε στον παράδεισο. Ξέρω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα με τους μισθούς στην Ελλάδα, την πολιτική, τις υποδομές κ.λπ., αλλά έχω ζήσει πλέον σε τέσσερις διαφορετικές χώρες και η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ο παράδεισός μου».

«Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε στην κόρη μας τα παιδικά χρόνια που ζήσαμε και εμείς»

Η μεγαλύτερη επιβράβευση για την Renae και τον σύζυγό της είναι ότι έπειτα από αυτήν την απόφαση, να αλλάξουν ρότα στη ζωή τους, βλέπουν την κόρη τους να μεγαλώνει παίζοντας όπως έπαιζαν εκείνοι όταν ήταν παιδιά.

image5.jpeg

Η Renae Wasik με τον σύζυγό της και την κόρη τους στην Λευκάδα

1779801262682-147683330-image0.jpeg


«Έχουμε μια κόρη δυόμισι ετών, η οποία έχει αλλάξει εντελώς από τότε που ήρθαμε εδώ. Μπορεί να παίζει πολύ περισσότερο έξω, να κολυμπά στη θάλασσα, να έχει πολύ περισσότερη επαφή με τη φύση, τα ζώα και τα φρέσκα υλικά και προϊόντα. Γι’ αυτό είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί μπορούμε να της προσφέρουμε τα παιδικά χρόνια που είχαμε κι εμείς μεγαλώνοντας στις δικές μας χώρες», προσθέτει η Renae στο Newsbomb.

«Σκοπεύουμε να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας εδώ»

Το μόνο πράγμα που θα έλεγε ότι της λείπει είναι η άνεση να μπορεί να παραγγείλει φαγητό από όποια κουζίνα του κόσμου επιθυμεί ή να κάνει online αγορές και να τα έχει στην πόρτα της σε 30', αλλά σίγουρα δεν θα άλλαζε με τίποτα την «όαση» που έχει βρει στην Λευκάδα και δεν θα μετάνιωνε ποτέ για την επιλογή της να περάσει την υπόλοιπη ζωή της εκεί.

image12.jpeg

Η Renae Wasik με την κόρη της στην Λευκάδα

img4611.jpeg
Screenshot

«Ως γυναίκα, αυτό είναι απίστευτα βολικό και κάτι που λάτρευα, αλλά σε γενικές γραμμές, το να το θυσιάσω για τη ζωή που ζω τώρα δεν ήταν καθόλου δύσκολο και δεν το έχω μετανιώσει», προσθέτει η Renae Wasik στο Newsbomb.

Καταλήγοντας, η 43χρονη αναφέρει ότι: «σκοπεύουμε να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας εδώ. Θα χτίσουμε ένα σπίτι, θα μεγαλώσουμε εδώ το παιδί μας, θα γεράσουμε μαζί και, αν όλα πάνε καλά, θα ταφούμε κι εδώ επίσης. Σκοπεύουμε να μάθουμε την ελληνική γλώσσα και να ενσωματωθούμε πλήρως στη νέα υπέροχη κοινότητά μας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:17ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ο Βόλφγκανγκ Κουμπίκι εξελέγη αρχηγός του FDP

18:15ΕΛΛΑΔΑ

«Απαντήστε άμεσα ή θα συλληφθείτε»: Η νέα ηλεκτρονική απάτη που χρησιμοποιεί το όνομα του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέες επιδρομές του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο - Μαίνονται οι συγκρούσεις

18:00ΥΓΕΙΑ

36 χρόνια από την πρώτη μεταμόσχευση ήπατος στην Ελλάδα: Διήρκεσε 5,5 ώρες και άνοιξε ορίζοντες

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Το τηλεσκόπιο James Webb «αποκρυπτογραφεί» εξωπλανήτη με σύννεφα από λιωμένα πετρώματα

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ταγαράς: Την Τετάρτη στην Κόρινθο το τελευταίο «αντίο» στον υφυπουργό – Η επιθυμία της οικογένειας

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ προς Ευρωπαίους: «Σταματήστε τα κηρύγματα - Έρχονται σημαντικές αποφάσεις»

17:00ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ιστορική διοργάνωση από ατόφιο χρυσάφι για ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Μηχανική βλάβη στο «Ήλιδα Ντόλφιν» – Πλέει με μειωμένη ταχύτητα προς τους Παξούς

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έδεσσα: Συνελήφθη αλλοδαπός για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων - Απέσπασε μέχρι και χρυσές λίρες

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κορυφώνεται η έξοδος - Μαζική αναχώρηση από λιμάνια και εθνικές οδούς

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Δύο στρατιώτες σοβαρά τραυματίες από επίθεση ισραηλινού drone

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Εύζωνες: Χιλιάδες τουρίστες από τα Βαλκάνια περνούν το τελωνείο - Μποτιλιάρισμα στο σημείο

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρδιοχειρουργός προειδοποιεί πως πρέπει να αποφεύγουμε ένα και μόνο ποτό που είναι «υγρός θάνατος»

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Βυθίστηκε τουριστικό «πειρατικό» πλοίο με 148 επιβαίνοντες – Στιγμές πανικού στην Αττάλεια

14:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έπεσε η σημαία στην τελετή των Ενόπλων Δυνάμεων μπροστά στον βασιλιά Φελίπε

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κωνσταντινούπολη στην… κολυμβήθρα: Η ιστορία ενός Τούρκου που αλλαξοπίστησε και βρήκε την αλήθεια στην Ορθοδοξία

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

16:41LIFESTYLE

H Ιωάννα Τούνη χορεύει με την ψυχή της σε μπαρ στη Μύκονο και προκαλεί χαμό – Δείτε βίντεο

17:09ΚΑΙΡΟΣ

«Θερμικός θόλος» σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη - 18 οι νεκροί - Με 30άρια μπαίνει ο Ιούνιος στην Ελλάδα

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

16:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους οδηγούς: Πτώση 12 λεπτών στην τιμή της βενζίνης, έρχονται νέες μειώσεις

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση 3χρονης: Στη φυλακή η μητέρα και ο Πακιστανός σύντροφος – Το ζευγάρι αρνείται τα πάντα

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94-102: Με… ραψωδία Όσμαν στους τελικούς

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Λευκάδα: Η οικογένεια που βρήκε τον «παράδεισό» της στην Ελλάδα μιλά στο Newsbomb για τη νέα της ζωή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ