«Έχουμε βρει τον παράδεισό μας»: Η οικογένεια που άφησε την Αγγλία για μία νέα ζωή στην Λευκάδα

Snapshot Η οικογένεια Wasik εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Λευκάδα, αναζητώντας καλύτερη ποιότητα ζωής για την κόρη τους και τον εαυτό τους.

Παρά τα προβλήματα στην Ελλάδα, η οικογένεια απολαμβάνει τον συνδυασμό οικογενειακής ζωής, ελληνικής κουλτούρας και καλού φαγητού.

Η κόρη τους έχει βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής της, παίζοντας περισσότερο έξω και έχοντας επαφή με τη φύση και τα φρέσκα προϊόντα.

Η οικογένεια σκοπεύει να ζήσει μόνιμα στη Λευκάδα, να χτίσει σπίτι, να μάθει την ελληνική γλώσσα και να ενσωματωθεί πλήρως στην τοπική κοινότητα.

Μοναδικό πράγμα που λείπει στην Renae είναι η ευκολία της γρήγορης παραγγελίας φαγητού και online αγορών, αλλά δεν μετανιώνει την επιλογή της.

Σε μία εποχή που πολλοί Έλληνες αναζητούν καλύτερη ποιότητα ζωής στο εξωτερικό, μία οικογένεια από το Ηνωμένο Βασίλειο βρήκε στην Ελλάδα τον «παράδεισό» της.

Η Renae Wasik και ο σύζυγός της, Pavel αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Χερτφορντσάιρ της Αγγλίας και να εγκατασταθούν μόνιμα στην Λευκάδα, αναζητώντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής για την 2χρονη κόρη τους.

Η Renae Wasik με την κόρη της

Αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που έχουν γίνει μόνιμοι κάτοικοι του νησιού η ζωή τους έχει αλλάξει σημαντικά. Δεν υπάρχει τίποτα που να της λείπει από την καθημερινότητά της στην Αγγλία. Ακόμη και η άνεση του να έχεις ένα delivery στην πόρτα σου σε 30’, όπως θα πει χιουμοριστικά, είναι μηδαμινής αξίας, μπροστά στον συνδυασμό της οικογενειακής ζωής στη φύση με το καλό φαγητό, την ελληνική κουλτούρα και την ζεστασιά των ντόπιων.

Η Renae Wasik με τον σύζυγό της, την κόρη τους και φίλους τους στην Λευκάδα

Έχοντας ζήσει σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ο «παράδεισός» της, αναφέρει χαρακτηριστικά στο Newsbomb.

Η απόφαση να εγκαταλείψουν την Αγγλία για την Λευκάδα

«Βρήκαμε την Λευκάδα όταν είχαμε έρθει εδώ κάποτε για να μάθουμε να δουλεύουμε πάνω στα ιστιοπλοϊκά. Είδαμε ένα κομμάτι γης και σκεφτήκαμε πως θα ήταν υπέροχο να ζήσουμε εδώ. Είχε αρχίσει να μας κουράζει η ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν είχαμε πάρει την απόφαση να φύγουμε μόνιμα. Αποφασίσαμε να κάνουμε μια προσφορά και να "δούμε τι θα γίνει" και εκείνοι είπαν ναι, οπότε η απόφαση ουσιαστικά πάρθηκε από μόνη της για εμάς», αναφέρει η Renae στο Newsbomb.

Η Renae Wasik με τον σύζυγό της και την κόρη τους στην Λευκάδα

Παρά τα προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα, οι τρεις τους έχουν βρει στην Λευκάδα το ιδανικό πρότυπο ζωής.

«Το λατρεύουμε πραγματικά. Για εμάς, ο συνδυασμός οικογενειακής ζωής, εκπληκτικού φαγητού, ελληνικής κουλτούρας και των υπέροχων νέων Ελλήνων φίλων μας σημαίνει ότι ζούμε στον παράδεισο. Ξέρω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα με τους μισθούς στην Ελλάδα, την πολιτική, τις υποδομές κ.λπ., αλλά έχω ζήσει πλέον σε τέσσερις διαφορετικές χώρες και η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ο παράδεισός μου».

«Είμαστε περήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε στην κόρη μας τα παιδικά χρόνια που ζήσαμε και εμείς»

Η μεγαλύτερη επιβράβευση για την Renae και τον σύζυγό της είναι ότι έπειτα από αυτήν την απόφαση, να αλλάξουν ρότα στη ζωή τους, βλέπουν την κόρη τους να μεγαλώνει παίζοντας όπως έπαιζαν εκείνοι όταν ήταν παιδιά.

Η Renae Wasik με τον σύζυγό της και την κόρη τους στην Λευκάδα



«Έχουμε μια κόρη δυόμισι ετών, η οποία έχει αλλάξει εντελώς από τότε που ήρθαμε εδώ. Μπορεί να παίζει πολύ περισσότερο έξω, να κολυμπά στη θάλασσα, να έχει πολύ περισσότερη επαφή με τη φύση, τα ζώα και τα φρέσκα υλικά και προϊόντα. Γι’ αυτό είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί μπορούμε να της προσφέρουμε τα παιδικά χρόνια που είχαμε κι εμείς μεγαλώνοντας στις δικές μας χώρες», προσθέτει η Renae στο Newsbomb.

«Σκοπεύουμε να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας εδώ»

Το μόνο πράγμα που θα έλεγε ότι της λείπει είναι η άνεση να μπορεί να παραγγείλει φαγητό από όποια κουζίνα του κόσμου επιθυμεί ή να κάνει online αγορές και να τα έχει στην πόρτα της σε 30', αλλά σίγουρα δεν θα άλλαζε με τίποτα την «όαση» που έχει βρει στην Λευκάδα και δεν θα μετάνιωνε ποτέ για την επιλογή της να περάσει την υπόλοιπη ζωή της εκεί.

Η Renae Wasik με την κόρη της στην Λευκάδα

«Ως γυναίκα, αυτό είναι απίστευτα βολικό και κάτι που λάτρευα, αλλά σε γενικές γραμμές, το να το θυσιάσω για τη ζωή που ζω τώρα δεν ήταν καθόλου δύσκολο και δεν το έχω μετανιώσει», προσθέτει η Renae Wasik στο Newsbomb.

Καταλήγοντας, η 43χρονη αναφέρει ότι: «σκοπεύουμε να περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας εδώ. Θα χτίσουμε ένα σπίτι, θα μεγαλώσουμε εδώ το παιδί μας, θα γεράσουμε μαζί και, αν όλα πάνε καλά, θα ταφούμε κι εδώ επίσης. Σκοπεύουμε να μάθουμε την ελληνική γλώσσα και να ενσωματωθούμε πλήρως στη νέα υπέροχη κοινότητά μας».

