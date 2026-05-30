Η NASA δημοσιεύει νέες εικόνες του «Super El Niño» - Τρομάζουν οι συνέπειες που φέρνει

Δημήτρης Δρίζος

  • Οι επιστήμονες ανησυχούν για την πιθανή εμφάνιση ενός ισχυρού «Super El Niño» που μπορεί να κάνει το 2026 τη θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί.
  • Η NASA παρακολουθεί το φαινόμενο μέσω δορυφόρων, με τον Sentinel
  • 6 Michael Freilich να μετρά με ακρίβεια την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τη θερμοκρασία των ωκεανών.
  • Τα θερμά κύματα Kelvin και η αλλαγή των ανέμων στον Ειρηνικό συμβάλλουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση του El Niño.
  • Ισχυρά επεισόδια El Niño σχετίζονται με ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες, ξηρασίες και δασικές πυρκαγιές, προκαλώντας σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
  • Οι επόμενοι μήνες θα είναι καθοριστικοί για την εκτίμηση της έντασης και των επιπτώσεων του φαινομένου.
Ανησυχία προκαλούν οι εκτιμήσεις των επιστημόνων για την πιθανή εμφάνιση ενός ισχυρού «Super El Niño», το οποίο θα μπορούσε να καταστήσει την επόμενη χρονιά τη θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ, επηρεάζοντας τις καιρικές συνθήκες και την παγκόσμια οικονομία.

Το El Niño είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που εκδηλώνεται όταν οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας στον κεντρικό και ανατολικό ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό παραμένουν υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ένα ιδιαίτερα ισχυρό επεισόδιο θα μπορούσε να προκαλέσει ακραία καιρικά φαινόμενα, ελλείψεις τροφίμων και σοβαρές ανθρωπιστικές κρίσεις σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.

Η NASA έχει ήδη καταγράψει μέσω δορυφορικών παρατηρήσεων τα πρώτα σημάδια της εξέλιξης του φαινομένου. Δεδομένα από το 2026 δείχνουν ότι τεράστιες μάζες θερμότερου νερού, με έκταση εκατοντάδων χιλιομέτρων, έχουν εμφανιστεί στον Ειρηνικό Ωκεανό κοντά στις ακτές της Νότιας Αμερικής.

Σύμφωνα με τη διαστημική υπηρεσία, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας σε συγκεκριμένες περιοχές αποτελεί ένδειξη αύξησης της θερμοκρασίας των υδάτων, καθώς το νερό διαστέλλεται όταν θερμαίνεται.

Καθοριστικό ρόλο στις μετρήσεις διαδραματίζει ο δορυφόρος Sentinel-6 Michael Freilich, ο οποίος εκτοξεύθηκε το 2020 και χαρτογραφεί το ύψος της επιφάνειας των ωκεανών κάθε δέκα ημέρες με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια.

Τα θερμά κύματα Kelvin και η ενίσχυση του φαινομένου

Οι επιστήμονες παρακολουθούν ιδιαίτερα τα λεγόμενα θερμά κύματα Kelvin, τα οποία αποτελούν βασικό δείκτη για την ανάπτυξη του El Niño. Τα κύματα αυτά σχηματίζονται όταν οι συνήθεις ανατολικοί άνεμοι στον ισημερινό Ειρηνικό εξασθενούν ή αντικαθίστανται προσωρινά από δυτικούς ανέμους.

Η μεταβολή αυτή επιτρέπει τη συσσώρευση θερμότερων υδάτων στον δυτικό Ειρηνικό και την προώθησή τους προς τα ανατολικά, συμβάλλοντας στην περαιτέρω θέρμανση του ωκεανού.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος Sentinel-6, Τζος Γουίλις, δήλωσε ότι το φετινό φαινόμενο ξεκίνησε αργότερα σε σχέση με τα ισχυρά El Niño του 1997 και του 2015, ωστόσο παρουσιάζει τάσεις ενίσχυσης που παρακολουθούνται στενά από τους ειδικούς.

Οι συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει

Τα ισχυρά επεισόδια El Niño έχουν συνδεθεί ιστορικά με καταστροφικές πλημμύρες, κυκλώνες, παρατεταμένες ξηρασίες και μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Το φαινόμενο του 1997 θεωρείται το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί, με περίπου 23.000 θανάτους παγκοσμίως και οικονομικές ζημιές που υπολογίζονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια.

Παράλληλα, οι έντονες πλημμύρες που έπληξαν το Ηνωμένο Βασίλειο τον Δεκέμβριο του 2015 είχαν επίσης συνδεθεί με την επίδραση του El Niño.

Πώς δημιουργείται το El Niño

Η εμφάνιση του φαινομένου συνδέεται με τη συμπεριφορά των λεγόμενων εμπορικών ανέμων, οι οποίοι συνήθως πνέουν από ανατολή προς δύση κατά μήκος του ισημερινού. Οι άνεμοι αυτοί μεταφέρουν τα θερμότερα επιφανειακά νερά προς τον δυτικό Ειρηνικό, ενώ ψυχρότερα νερά από τα βαθύτερα στρώματα του ωκεανού ανεβαίνουν στην επιφάνεια στα ανατολικά.

Όταν όμως οι άνεμοι εξασθενούν ή αλλάζουν κατεύθυνση, η ισορροπία αυτή διαταράσσεται. Τα νερά στις ανατολικές περιοχές του Ειρηνικού θερμαίνονται περισσότερο από το συνηθισμένο και μεταβάλλονται τα πρότυπα βροχοπτώσεων και ανέμων σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για να διαπιστωθεί η πραγματική ένταση του φαινομένου και το κατά πόσο θα εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα El Niño των τελευταίων δεκαετιών.

