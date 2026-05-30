ΜΜΜ: Μεγάλες αλλαγές από σήμερα - Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου 2026, το νέο πλαίσιο για τα πρόστιμα και τις ποινές, με σκοπό να περιοριστεί η εισιτηριοδιαφυγή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Αναλυτικά:

Αυξάνεται το ποσό των προστίμων κατά 30 ευρώ και ορίζεται στα 100 ευρώ για τη μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικός, τρόλεϊ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από 72 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος.

Για τους επιβάτες που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 16 ευρώ και ορίζεται πλέον στα 50 ευρώ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο ήμισυ, εφόσον ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών, ενισχύοντας έτσι τα κίνητρα συμμόρφωσης.

Αυστηροποίηση ποινών για επιθέσεις σε ελεγκτές

Παράλληλα, υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο νέο πλαίσιο για την αυστηροποίηση των κυρώσεων για περιπτώσεις επιθέσεων κατά ελεγκτών και προσωπικού στα ΜΜΜ.

Οι επιθέσεις κατά εργαζομένων δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ως πράξεις που πλήττουν συνολικά τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια των πολιτών και διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα.

Eισάγεται η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας στους δράστες βανδαλισμών στις υποδομές των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Πέραν των προβλεπόμενων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, οι υπαίτιοι θα μπορούν, αντί χρηματικής ποινής, να υποχρεώνονται να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν, όπως καθαρισμοί και συναφείς εργασίες σε μέσα και εγκαταστάσεις του παθόντα συγκοινωνιακού φορέα.

Κάμερες με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Επιπλέον, εισάγεται και πρόγραμμα καμερών με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πρώτη τέτοια κάμερα έχει τοποθετηθεί πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα του σταθμού ΗΣΑΠ «Περισσός».

