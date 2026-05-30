ΜΜΜ: Μεγάλες αλλαγές από σήμερα - Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

Αυστηροποιείται το σύστημα κυρώσεων για όσους επιτίθενται σε ελεγκτές ή προσωπικό των μέσων μεταφοράς

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

ΜΜΜ: Μεγάλες αλλαγές από σήμερα - Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από 30 Μαΐου 2026 αυξάνονται τα πρόστιμα για μη κατοχή εισιτηρίου στα ΜΜΜ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα 100 ευρώ για κανονικό εισιτήριο και στα 50 ευρώ για μειωμένο.
  • Προβλέπεται μείωση του προστίμου στο ήμισυ για όσους προμηθευτούν κάρτα απεριορίστων διαδρομών μετά την παράβαση.
  • Αυστηροποιούνται οι ποινές για επιθέσεις σε ελεγκτές και προσωπικό των ΜΜΜ, με διώξεις αυτεπάγγελτες και δυνατότητα επιβολής κοινωφελούς εργασίας.
  • Εισάγεται η δυνατότητα υποχρεωτικής συμμετοχής των δραστών σε εργασίες αποκατάστασης ζημιών αντί χρηματικής ποινής.
  • Τοποθετείται η πρώτη κάμερα με τεχνητή νοημοσύνη σε σταθμό ΗΣΑΠ για βελτίωση της ασφάλειας και του ελέγχου.
Snapshot powered by AI

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, Σάββατο 30 Μαΐου 2026, το νέο πλαίσιο για τα πρόστιμα και τις ποινές, με σκοπό να περιοριστεί η εισιτηριοδιαφυγή στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Αναλυτικά:

  • Αυξάνεται το ποσό των προστίμων κατά 30 ευρώ και ορίζεται στα 100 ευρώ για τη μη κατοχή κανονικού εισιτηρίου στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (λεωφορεία, μετρό, τραμ, ηλεκτρικός, τρόλεϊ) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, από 72 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος.
  • Για τους επιβάτες που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο, το πρόστιμο αυξάνεται κατά 16 ευρώ και ορίζεται πλέον στα 50 ευρώ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα μείωσης του προστίμου στο ήμισυ, εφόσον ο παραβάτης προμηθευτεί κάρτα απεριορίστων διαδρομών, ενισχύοντας έτσι τα κίνητρα συμμόρφωσης.

Αυστηροποίηση ποινών για επιθέσεις σε ελεγκτές

Παράλληλα, υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο νέο πλαίσιο για την αυστηροποίηση των κυρώσεων για περιπτώσεις επιθέσεων κατά ελεγκτών και προσωπικού στα ΜΜΜ.

Οι επιθέσεις κατά εργαζομένων δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ως πράξεις που πλήττουν συνολικά τη λειτουργία των δημόσιων συγκοινωνιών και την ασφάλεια των πολιτών και διώκονται πλέον αυτεπάγγελτα.

Eισάγεται η δυνατότητα επιβολής υποχρεωτικής κοινωφελούς εργασίας στους δράστες βανδαλισμών στις υποδομές των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Πέραν των προβλεπόμενων διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, οι υπαίτιοι θα μπορούν, αντί χρηματικής ποινής, να υποχρεώνονται να συμμετέχουν σε εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν, όπως καθαρισμοί και συναφείς εργασίες σε μέσα και εγκαταστάσεις του παθόντα συγκοινωνιακού φορέα.

Κάμερες με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Επιπλέον, εισάγεται και πρόγραμμα καμερών με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης. Η πρώτη τέτοια κάμερα έχει τοποθετηθεί πάνω από τα ακυρωτικά μηχανήματα του σταθμού ΗΣΑΠ «Περισσός».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Βήμα προς βήμα οι επόμενες κινήσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες: Η Κίνα κατασκευάζει πυρηνικό υπερ - αεροπλανοφόρο και τεράστια δομή στην έρημο

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κάσο

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταιγιστικές αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα στη Μεσσαρά - Το κλίμα «τρομοκρατίας» στο χωριό και οι κόντρες με τους κτηνοτρόφους

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: «Κορυφώνεται» σήμερα η έξοδος των εκδρομέων - Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός πρώην πρωθυπουργός για drone στη Λευκάδα: Συγγνώμη στους Έλληνες από τον Πούτιν όχι από την Ουκρανία

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Σε κλοιό καύσωνα η νοτιοδυτική Ευρώπη: Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία

06:55ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Μεγάλες αλλαγές από σήμερα - Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πότε έρχεται η «θερμική εισβολή»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, η συμπαθής Καρυστιανού και ο «υπολογίσιμος» Τσίπρας

06:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ξεκινούν σήμερα τα ΕΠΑΛ με Νέα Ελληνικά - Πλήρης οδηγός για τους υποψήφιους

06:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σιωπή για συμφωνία με το Ιράν - Ο Τραμπ θα υπογράψει μόνον αν τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» - Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο λέει ο Χεγκσεθ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονη - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παίδων

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Μαΐου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο χτύπημα σε ταχύπλοο που διακινούσε ναρκωτικά

05:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κατάσχεση-μαμούθ 1 δισεκατομμυρίου σε κρυπτονομίσματα του Ιράν

04:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι παίρνουν χρήματα αυτή την εβδομάδα

04:15ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: «Πονοκέφαλος» οι αιτήσεις βίζας της ομάδας του Ιράν για τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πότε έρχεται η «θερμική εισβολή»

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

02:24ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Από «τροχαίο» ...δολοφονία - Η ανατροπή στην υπόθεση του κοινοτάρχη στην Κρήτη

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές που ευελπιστούν να γίνουν viral: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Σε ψυκτικό σύστημα η έκρηξη στο εργοστάσιο - Τρεις τραυματίες

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός πρώην πρωθυπουργός για drone στη Λευκάδα: Συγγνώμη στους Έλληνες από τον Πούτιν όχι από την Ουκρανία

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, η συμπαθής Καρυστιανού και ο «υπολογίσιμος» Τσίπρας

06:55ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Μεγάλες αλλαγές από σήμερα - Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κάσο

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

17:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνονται τα 150 ευρώ ανά παιδί - Οι δικαιούχοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ