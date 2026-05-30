ΔΝΤ: Κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου το καλοκαίρι εάν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Πετρελαιοφόρα και φορτηγά πλοία παρατάσσονται στα Στενά του Ορμούζ, όπως φαίνονται από το Khor Fakkan, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026

Πολλοί διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα, προειδοποίησαν σήμερα ότι το καλοκαίρι θα υπάρξει κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου εφόσον δεν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

«Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ λόγω της μεγάλης απώλειας παραδόσεων» από τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποίησαν σε κοινή ανακοίνωσή τους το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ), μετά τη σύσκεψη των επικεφαλής τους.

«Εάν οι θαλάσσιες μεταφορές δεν επανέλθουν στο φυσιολογικό, μια γρήγορη και συνεχής μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πριν από την κορύφωση της ζήτησης το καλοκαίρι στο βόρειο ημισφαίριο θα αντιπροσώπευε αυξημένο κίνδυνο όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια (...) και ευρύτερα την ανθεκτικότητα της οικονομίας», προειδοποιούν στην ανακοίνωσή τους οι οργανισμοί αυτοόι.

Διαβάστε επίσης