Όλοι περιμένουν τον Τραμπ: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να παρατείνει την εκεχειρία και να επαναφέρει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αν και οι τελικές εγκρίσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters, το υπό συζήτηση πλαίσιο προβλέπει παράταση της εκεχειρίας για ακόμη 60 ημέρες και σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας πλοίων στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, ενώ οι διαπραγματευτές θα συνεχίσουν τις συνομιλίες για πιο δύσκολα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Παρά τις πληροφορίες περί προόδου, η συμφωνία δεν έχει ακόμη λάβει το «πράσινο φως» από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι το τελικό κείμενο δεν έχει οριστικοποιηθεί.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί, αλλά είμαστε πολύ κοντά», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, προσθέτοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά σημεία στις διατυπώσεις του κειμένου.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συμφωνία θα προβλέπει ελεύθερη ναυσιπλοΐα των Στενών του Ορμούζ, άρση του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών και χαλάρωση ορισμένων περιορισμών στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Οι αναφορές αυτές οδήγησαν σε νέα πτώση των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι αγορές προεξοφλούν σταδιακή αποκλιμάκωση της κρίσης που έχει διαταράξει τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, τα βασικά σημεία τριβής παραμένουν. Η Ουάσιγκτον επιμένει στην αποδυνάμωση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, ενώ η Τεχεράνη ζητά άρση κυρώσεων, αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων και περιορισμό της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή.

Λίβανος και το Ομάν

Στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων παραμένουν τόσο το μέτωπο του Λιβάνου όσο και η διαμάχη γύρω από το καθεστώς των Στενών του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι οποιαδήποτε συνολική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, την ώρα που οι συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ συνεχίζονται.

Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον προειδοποίησε το Ομάν να μην εμπλακεί σε οποιοδήποτε σχέδιο επιβολής τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να εκφράζει δημόσια τη στήριξή του προς τη Μουσκάτ απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις.