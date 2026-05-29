Βανς για συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος»
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι απομένουν ακόμη διατυπώσεις στο κείμενο, ενώ ο Τραμπ δεν είναι έτοιμος να υπογράψει.
- Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία.
- Υπάρχουν ακόμη διατυπώσεις που πρέπει να διευθετηθούν στο κείμενο της συμφωνίας.
- Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να υπογράψει ή να εγκρίνει τη συμφωνία.
- Η αμερικανική πλευρά ελπίζει ότι η πρόοδος θα συνεχιστεί ώστε ο πρόεδρος να μπορέσει να στηρίξει τη συμφωνία.
- Η τελική έγκριση της συμφωνίας παραμένει ανοιχτή και αβέβαιη.
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σημειώσει «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να την εγκρίνει.
«Πηγαινοερχόμαστε σε μερικά σημεία της διατύπωσης. Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο», είπε ο Βανς σε δημοσιογράφους.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αμερικανική πλευρά ελπίζει πως η πρόοδος θα συνεχιστεί, ώστε ο πρόεδρος να βρεθεί σε θέση να στηρίξει τη συμφωνία. «Αυτό όμως παραμένει ακόμη ανοιχτό», σημείωσε.
