Βανς για συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος»

Η τελική έγκριση της συμφωνίας παραμένει ανοιχτή και αβέβαιη.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σημειώσει «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να την εγκρίνει.

«Πηγαινοερχόμαστε σε μερικά σημεία της διατύπωσης. Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο», είπε ο Βανς σε δημοσιογράφους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η αμερικανική πλευρά ελπίζει πως η πρόοδος θα συνεχιστεί, ώστε ο πρόεδρος να βρεθεί σε θέση να στηρίξει τη συμφωνία. «Αυτό όμως παραμένει ακόμη ανοιχτό», σημείωσε.