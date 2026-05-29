Ρόδος: Δίωξη για κακούργημα σε 43χρονο που παρέσυρε 64χρονο ταξιτζή στο Φαληράκι

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε 43χρονο που στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής παρέσυρε και τραυμάτισε 64χρονο ο οποίος κινούνταν πεζός, στο νησί της Ρόδου.

Ο 64χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, ήταν οδηγός ταξί, και το περιστατικό εκτυλίχτηκε μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του, στο Φαληράκι.

Ο οδηγός, όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα, με αποτέλεσμα να ειδοποιηθεί η αστυνομία και να ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του. Στην έρευνα συμμετείχαν και συνάδελφοι του 64χρονου, που τον ακολούθησαν καταδιώκοντάς τον.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία, ο 43χρονος οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα και εγκατέλειψε αβοήθητο τον 64χρονο, βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος του, η εισαγγελέας Ρόδου άσκησε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πρόκληση τραυματισμού και εγκατάλειψη, παραπέμποντάς τον να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026.

Μέχρι τότε κρατείται από την αστυνομία.