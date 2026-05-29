Μίλτος Τεντόγλου: «Πέταξε» στην Κύπρο με νέο φετινό ρεκόρ - Δείτε βίντεο με το σπουδαίο άλμα

Ο Μίλτος Τεντόγλου ανέβασε κι άλλο την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στο άλμα εις μήκος με νέα «πτήση» στην Κύπρο.

Ηλίας Λαλιώτης

Μίλτος Τεντόγλου: «Πέταξε» στην Κύπρο με νέο φετινό ρεκόρ - Δείτε βίντεο με το σπουδαίο άλμα
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και «πέταξε» στο ΕΚΟ Cyprus International Athletics Meeting στο Τσίρειο στάδιο της Λεμεσού με νέο φετινό ρεκόρ στα 8.49μ.

Ο Έλληνας δις «χρυσός» Ολυμπιονίκης ξεκίνησε με οκτάμετρα άλματα χωρίς όμως να βρει καν βαλβίδα στο πάτημα. Στη συνέχεια έκανε κάποιες διορθώσεις με τον Γιώργο Πομάσκι και έφτασε τα 8.29μ στην τέταρτη προσπάθεια, 8.19μ στην πέμπτη και το σπουδαίο 8.49μ στην έκτη και τελευταία.

Ο Τεντόγλου με αυτή την εμφάνιση βελτίωσε το 8.46μ που είχε κάνει από το Diamond League της Σιαμέν λίγες μέρες νωρίτερα και παραμένει στο Νο1 του κόσμου για το 2026, αφήνοντας πίσω του τον Γκέρσον Μπαλντέ με το 8.46μ στον κλειστό.

Μάλιστα, το 8.49μ είναι η έκτη καλύτερη επίδοση της καριέρας του και η καλύτερή του μετά το ατομικό ρεκόρ των 8.65μ στο Ευρωπαϊκό της Ρώμης το 2024.

Μετά τον αγώνα, ο Τεντόγλου δήλωσε χαρακτηριστικά πως αισθάνεται σε πολύ καλή κατάσταση και ότι η φετινή χρονιά μπορεί να εξελιχθεί στην καλύτερή του, τονίζοντας πως ήδη από την Κίνα είχε δείξει τις δυνατότητές του.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σκοπεύει να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό και στο Diamond League της Ρώμης, όπου αναμένεται να δοκιμαστεί απέναντι σε ακόμη ισχυρότερο ανταγωνισμό.

«Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, στην Κίνα απέδειξα ότι μπορώ να κάνω πράγματα κι εδώ επίσης. Πιστεύω και στο Diamond League στη Ρώμη θα κάνω πράγματα. Αυτή η χρονιά θα είναι η καλύτερή μου. Από το 2022 δεν έχω χάσει χρονιά στη Λεμεσό. Ευχαριστώ όσους ήρθαν να δουν τον αγώνα, έχει και συνέχεια», είπε αναλυτικά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:42ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα νότια προάστια της Αττικής, λόγω ποδηλατικού αγώνα

07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Βήμα προς βήμα οι επόμενες κινήσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες: Η Κίνα κατασκευάζει πυρηνικό υπερ - αεροπλανοφόρο και τεράστια δομή στην έρημο

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κάσο

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταιγιστικές αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα στη Μεσσαρά - Το κλίμα «τρομοκρατίας» στο χωριό και οι κόντρες με τους κτηνοτρόφους

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: «Κορυφώνεται» σήμερα η έξοδος των εκδρομέων - Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός πρώην πρωθυπουργός για drone στη Λευκάδα: Συγγνώμη στους Έλληνες από τον Πούτιν όχι από την Ουκρανία

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Σε κλοιό καύσωνα η νοτιοδυτική Ευρώπη: Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία

06:55ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Μεγάλες αλλαγές από σήμερα - Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πότε έρχεται η «θερμική εισβολή»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, η συμπαθής Καρυστιανού και ο «υπολογίσιμος» Τσίπρας

06:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ξεκινούν σήμερα τα ΕΠΑΛ με Νέα Ελληνικά - Πλήρης οδηγός για τους υποψήφιους

06:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σιωπή για συμφωνία με το Ιράν - Ο Τραμπ θα υπογράψει μόνον αν τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» - Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο λέει ο Χεγκσεθ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονη - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παίδων

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Μαΐου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο χτύπημα σε ταχύπλοο που διακινούσε ναρκωτικά

05:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κατάσχεση-μαμούθ 1 δισεκατομμυρίου σε κρυπτονομίσματα του Ιράν

04:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι παίρνουν χρήματα αυτή την εβδομάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πότε έρχεται η «θερμική εισβολή»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταιγιστικές αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα στη Μεσσαρά - Το κλίμα «τρομοκρατίας» στο χωριό και οι κόντρες με τους κτηνοτρόφους

02:24ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Από «τροχαίο» ...δολοφονία - Η ανατροπή στην υπόθεση του κοινοτάρχη στην Κρήτη

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κάσο

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός πρώην πρωθυπουργός για drone στη Λευκάδα: Συγγνώμη στους Έλληνες από τον Πούτιν όχι από την Ουκρανία

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές που ευελπιστούν να γίνουν viral: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Σε ψυκτικό σύστημα η έκρηξη στο εργοστάσιο - Τρεις τραυματίες

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

06:55ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Μεγάλες αλλαγές από σήμερα - Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, η συμπαθής Καρυστιανού και ο «υπολογίσιμος» Τσίπρας

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ