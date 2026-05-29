Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο στα νότια προάστια της Αττικής, λόγω ποδηλατικού αγώνα

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο 30 Μαΐου σε περιοχές των νοτίων προαστίων της Αττικής, λόγω της διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα «IG Posidonia Tour 2026», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε οδικούς άξονες των δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κρωπίας, Σαρωνικού και Λαυρεωτικής.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων κατά τις ώρες 06.00΄- 14.00΄και στις δύο πλευρές της Παραλιακής Λ. Αθηνών - Σουνίου, στο τμήμα της από τη Λ. Καλυβίων (Λαγονήσι) μέχρι το Σούνιο (Τρίγωνο Belvedere).

Σταδιακή και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ως εξής:

  • Λ. Ποσειδώνος (παλαιά παραλιακή), κατά τις ώρες 06.30΄- 09.30΄, στο τμήμα της μεταξύ του κυκλικού κόμβου Φιξ και της Λ. Ποσειδώνος, ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.
  • Λ. Ποσειδώνος, κατά τις ώρες 08.00΄- 09.30΄, στο τμήμα της μεταξύ του Α/Κ Λ. Συγγρού έως την οδό Βήτα (Ελληνικό), ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.
  • Λ. Ποσειδώνος, κατά τις ώρες 08.00΄- 10.30΄, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βήτα (Ελληνικό) και της Πλ. Κρήτης (Γλυφάδα), ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο.
  • Λ. Κ. Καραμανλή, κατά τις ώρες 08.00΄- 10.30΄, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Κρήτης και της Λ. Ευελπίδων (Βάρη), ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο.
  • Λ. Αθηνάς, κατά τις ώρες 08.00΄- 10.30΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Ευελπίδων και της οδού Απόλλωνος και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λ. Ποσειδώνος, κατά τις ώρες 08.00΄- 10.30΄, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Απόλλωνος και της Λίμνης Βουλιαγμένης και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λ. Ποσειδώνος, κατά τις ώρες 08.00 - 10.30΄, στο τμήμα της μεταξύ της Λίμνης Βουλιαγμένης και της οδού Βασ. Κων/νου (Βάρκιζα) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Λ. Αθηνών - Σουνίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Βασ. Κων/νου και της Λ. Καλυβίων και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.
  • Παραλιακή λεωφόρος Αθηνών - Σουνίου, κατά τις ώρες 08.30΄-14.00΄, στο τμήμα της από τη Λ. Καλυβίων (Λαγονήσι) και μέχρι το Σούνιο (Τρίγωνο Belvedere) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Η αστυνομία καλεί πεζούς, ποδηλάτες και χρήστες ηλεκτρικών πατινιών να μην εισέρχονται στη διαδρομή του αγώνα και να μην επιχειρούν κάθετη διέλευση του οδοστρώματος κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ακολουθώντας τις οδηγίες των αστυνομικών και των εθελοντών.

Παράλληλα, οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας.

