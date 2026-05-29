Πώς να λευκάνετε τα δόντια σας με ασφάλεια και να αποφύγετε συνηθισμένα λάθη

Πιο λευκά δόντια χωρίς φθορές: Τι θέλουν να γνωρίζετε οι οδοντίατροι.

Η λεύκανση των δοντιών μπορεί να είναι ασφαλής και αποτελεσματική, αλλά η μέθοδος έχει σημασία.

Οι ασφαλέστερες επιλογές είναι οι θεραπείες υπό την επίβλεψη οδοντιάτρου ή τα μη συνταγογραφούμενα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για λεύκανση δοντιών και τα οποία χρησιμοποιούνται ακριβώς σύμφωνα με τις οδηγίες.

Οι περισσότερες μέθοδοι λεύκανσης λειτουργούν καλύτερα σε επιφανειακούς λεκέδες από καφέ, τσάι, κόκκινο κρασί, καπνό ή φυσιολογική γήρανση.

Οι ασφαλέστερες επιλογές λεύκανσης δοντιών

Μέθοδος λεύκανσηςΚαλύτερη γιαΤι πρέπει να γνωρίζετε
Οδοντόκρεμα λεύκανσηςΉπιοι επιφανειακοί λεκέδεςΒοηθά στην σταδιακή αφαίρεση των εξωτερικών λεκέδων, αλλά συνήθως δεν αλλάζει δραματικά το χρώμα των δοντιών
Ταινίες ή τζελ λεύκανσηςΑισθητή λεύκανση στο σπίτιΜπορεί να λειτουργήσει καλά, αλλά η υπερβολική χρήση μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία ή ερεθισμό των ούλων
Καλούπι κατασκευασμένο από οδοντίατροΠιο ελεγχόμενη λεύκανση στο σπίτιΤα προσαρμοσμένα καλούπια βοηθούν το τζελ να εφαρμόζει καλύτερα και να μειώνει την έκθεση των ούλων
Λεύκανση στο ιατρείοΤαχύτερο, πιο δυνατά αποτελέσματαΙδανικό για άτομα που θέλουν επαγγελματική επίβλεψη ή έχουν ανομοιόμορφη χρώση

Τα προϊόντα λεύκανσης συνήθως χρησιμοποιούν υπεροξείδιο του υδρογόνου ή υπεροξείδιο του καρβαμιδίου, για να διασπάσουν τους λεκέδες σε μικρότερα κομμάτια, κάνοντας τα δόντια να φαίνονται πιο φωτεινά.

Πότε είναι καλύτερη μια επιλογή υπό επίβλεψη οδοντιάτρου

Κάντε λεύκανση σε οδοντιατρείο εάν έχετε:

  • ευαίσθητα δόντια
  • ουλίτιδα
  • τερηδόνα
  • ραγισμένα δόντια
  • εκτεθειμένες ρίζες
  • στεφάνες
  • σφραγίσματα
  • ιστορικό οδοντιατρικής εργασίας

Αυτό έχει σημασία επειδή η λεύκανση δεν επηρεάζει τα ψεύτικα με τον ίδιο τρόπο που επηρεάζει τα φυσικά δόντια.

Η συμβουλή ενός ειδικού είναι επίσης χρήσιμη όταν οι λεκέδες βρίσκονται βαθιά μέσα στο δόντι. Η εξωτερική λεύκανση μπορεί να μην διορθώσει τον αποχρωματισμό που προκαλείται από τραυματισμό, ορισμένα φάρμακα ή προηγούμενη οδοντική θεραπεία.

Τι πρέπει να αποφύγετε

Ορισμένα «φυσικά» κόλπα λεύκανσης μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στο σμάλτο ή να ερεθίσουν τα ούλα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με:

  • Αδιάλυτο υπεροξείδιο του υδρογόνου από το φαρμακείο
  • Σκόνες άνθρακα
  • Μηλόξυδο
  • Χυμό λεμονιού ή άλλες όξινες θεραπείες με φρούτα
  • Επιθετικό τρίψιμο με μαγειρική σόδα
  • Προϊόντα λεύκανσης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά απ' ό,τι ορίζουν οι οδηγίες

Η υπερβολική χρήση προϊόντων λεύκανσης μπορεί να προκαλέσει ευαισθησία των δοντιών, ερεθισμό των ούλων και πιθανή βλάβη στο σμάλτο ή τα ούλα.

Πώς να διατηρήσετε τα δόντια πιο λευκά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

Η λεύκανση λειτουργεί καλύτερα όταν οι καθημερινές συνήθειες το υποστηρίζουν. Βουρτσίστε δύο φορές την ημέρα για δύο λεπτά, καθαρίστε ανάμεσα στα δόντια, περιορίστε τα ποτά που λεκιάζουν και αποφύγετε το κάπνισμα.

Εάν πίνετε καφέ, τσάι ή κόκκινο κρασί, το ξέπλυμα με νερό αμέσως μετά μειώνει τους λεκέδες. Οι τακτικοί οδοντιατρικοί καθαρισμοί αφαιρούν επίσης την πλάκα και τους επιφανειακούς λεκέδες που τα προϊόντα λεύκανσης δεν μπορούν να διαχειριστούν πλήρως στο σπίτι.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί η λεύκανση να βλάψει τα δόντια;

Μπορεί εάν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται υπερβολικά, πολύ δυνατά ή χρησιμοποιούνται σε χαλασμένα δόντια. Η λεύκανση είναι ασφαλέστερη όταν τα δόντια και τα ούλα είναι υγιή και ακολουθούνται οι οδηγίες του προϊόντος.

Είναι φυσιολογική η ευαισθησία μετά την λεύκανση;

Μπορεί να εμφανιστεί προσωρινή ευαισθησία, ειδικά με ταινίες, τζελ ή ισχυρότερες θεραπείες. Διακόψτε την λεύκανση και μιλήστε με οδοντίατρο εάν η ευαισθησία είναι σοβαρή, διαρκεί περισσότερο από μερικές ημέρες ή συνοδεύεται από ερεθισμό των ούλων.

Γιατί τα δόντια μου εξακολουθούν να είναι κίτρινα μετά την λεύκανση;

Κάποιο κιτρίνισμα προέρχεται από την βαθύτερη οδοντίνη που φαίνεται μέσα από το σμάλτο, όχι μόνο από επιφανειακούς λεκέδες. Σε αυτήν την περίπτωση, η λεύκανση μπορεί να βοηθήσει μόνο εν μέρει και ένας οδοντίατρος μπορεί να εξηγήσει εάν μια άλλη επιλογή είναι πιο κατάλληλη.

Συμπέρασμα

Οι ασφαλέστεροι τρόποι λεύκανσης των δοντιών είναι η επαγγελματική λεύκανση, τα καλούπια που κατασκευάζονται από οδοντιάτρους και τα σωστά χρησιμοποιημένα μη συνταγογραφούμενα προϊόντα όπως η λευκαντική οδοντόκρεμα, οι ταινίες και τα τζελ. Η καλύτερη επιλογή εξαρτάται από την αιτία του αποχρωματισμού, την ευαισθησία των δοντιών, την υγεία των ούλων και από το αν έχετε οδοντιατρικές αποκαταστάσεις.

Αποφύγετε τις σκληρές “σπιτικές” μεθόδους, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του προϊόντος και ρωτήστε οδοντίατρο πριν από την λεύκανση εάν έχετε πόνο, ευαισθησία, ασθένεια των ούλων, τερηδόνα ή οδοντιατρική εργασία.

Πηγές:
clevelandclinic.org
mouthhealthy.org
ada.org
healthdirect.gov.au

