Η σοκαριστική στιγμή που 16χρονος πετά καναπέ 15kg από τον τελευταίο όροφο εμπορικού κέντρου

«Παραλίγο να σκοτώσουμε κάποιον», ακούγεται να λέει ο φίλος του

Ανθή Κουρεντζή

Αυτή είναι η στιγμή που 16χρονος πετά από τον τελευταίο όροφο του εμπορικού κέντρου Westfield Stratford City έναν καναπέ 15 κιλών, κινδυνεύοντας να σκοτώσει περαστικούς που περνούσαν από κάτω.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα δείχνει τον ανήλικο ταραξία να ρίχνει τον καναπέ από μεγάλο ύψος, πριν αυτός συντριβεί στο ισόγειο.

Τρία άτομα φαίνονται να πετάγονται τρομαγμένα προς τα εμπρός τη στιγμή της πρόσκρουσης και να κοιτάζουν πίσω τους έκπληκτα, βλέποντας τον καναπέ να έχει πέσει μόλις λίγα μέτρα μακριά τους.

Την ίδια στιγμή, στον επάνω όροφο, ο 16χρονος απομακρύνεται βιαστικά, ενώ φίλος του καταγράφει το περιστατικό σε βίντεο. Το συμβάν σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Westfield στο Stratford στις 1 Μαρτίου 2025.

Ο έφηβος και ο 15χρονος φίλος του συνελήφθησαν λίγο αργότερα, αφού βίντεο του δεύτερου με τη λεζάντα «Δεν γίνεται, φίλε, παραλίγο να σκοτώσουμε κάποιον» έγινε viral στο διαδίκτυο.

Ο 15χρονος παραδέχθηκε ότι προκάλεσε φθορά στον καναπέ αξίας 500 λιρών, ενώ δήλωσε ένοχος για πρόκληση δημόσιας ενόχλησης μέσω επικίνδυνης και απερίσκεπτης συμπεριφοράς.

Στις 20 Μαΐου, το Δικαστήριο Ανηλίκων του Στράτφορντ του επέβαλε πρόγραμμα επιτήρησης διάρκειας 12 μηνών, τρίμηνο κατ’ οίκον περιορισμό κατά συγκεκριμένες ώρες και πρόστιμο 426 λιρών.

Ο 16χρονος που πέταξε τον καναπέ παραδέχθηκε επίσης την κατηγορία της πρόκλησης δημόσιας ενόχλησης, λόγω απερίσκεπτης συμπεριφοράς, καθώς και της πρόκλησης φθοράς ξένης περιουσίας.

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, το ίδιο δικαστήριο του επέβαλε ποινή οκτάμηνης κράτησης και εκπαίδευσης ανηλίκων (Detention and Training Order).

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας αποκαλύφθηκε ότι ο 15χρονος είχε ήδη λάβει προειδοποίηση για αντικοινωνική συμπεριφορά, επειδή πετούσε «βότσαλα και πέτρες» από το ίδιο μπαλκόνι.

Επιπλέον, του απαγορεύτηκε η είσοδος στο Westfield Stratford City.

Ο εισαγγελέας, Matthew Groves, δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο νεαρός «δεν πίστευε ποτέ ότι ο καναπές θα χτυπούσε κάποιον».

«Είπε ότι ο ίδιος και ο φίλος του ασχολούνται συχνά με φάρσες, όπως να πετούν αντικείμενα από γέφυρες και τρένα. Εκείνη τη στιγμή του φάνηκε αστείο...»

Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε τον καναπέ «μεγάλο και δύσχρηστο αντικείμενο» και πρόσθεσε: «Το αντικείμενο που πετάχτηκε ζύγιζε 15 κιλά και εκτιμάται ότι έπεσε από ύψος περίπου 15 μέτρων. Ο καναπές πέρασε ξυστά από δύο έως τρεις πολίτες που περπατούσαν στο χαμηλότερο επίπεδο, το οποίο παρέμενε πολύ πολυσύχναστο παρά το προχωρημένο της ώρας».

Σύμφωνα με ψυχιατρικές εκθέσεις, ο 15χρονος παρουσίαζε «χαμηλό επίπεδο ωριμότητας, δυσκολία στη συναισθηματική ρύθμιση και ευαισθησία στην πίεση των συνομηλίκων».

Ωστόσο, όπως ανέφερε η δικηγόρος του, έχει πλέον «αναπτύξει καλύτερη αντίληψη του κινδύνου και πιο ώριμη κρίση για τις συνέπειες των πράξεών του».

Ένας σύμβουλος της Υπηρεσίας Δικαιοσύνης Ανηλίκων χαρακτήρισε τη στάση του νεαρού «αδιάφορη», προσθέτοντας: «Είχα ανησυχίες ότι δεν αντιμετώπιζε την υπόθεση με τη δέουσα σοβαρότητα και ότι τη θεωρούσε απλώς διασκέδαση. Ωστόσο, γνωρίζει πλήρως τις συνέπειες, ότι κάποιος θα μπορούσε να είχε τραυματιστεί σοβαρά, και πρέπει να συμμορφωθεί με την απόφαση και να αλλάξει τη συμπεριφορά του».

Κατά την επιβολή της ποινής την περασμένη εβδομάδα, η δικαστής Judge Buttar δήλωσε: «Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει προσελκύσει τεράστιο ενδιαφέρον. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά; Τη βιντεοσκοπήσατε και τη δημοσιεύσατε στο διαδίκτυο. Όποιος τη δει, δύσκολα μπορεί να μην σοκαριστεί από αυτό που συνέβη».

