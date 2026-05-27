Viral ξανά ο πυγμάχος Oleksandr Usyk: «Σάρωσε» το διαδίκτυο με εμφάνιση Βυζαντινού πολεμιστή

Ο απόλυτος κυρίαρχος της πυγμαχίας των βαρέων βαρών Oleksandr Usyk κατάφερε για άλλη μια φορά να στρέψει πάνω του όλα τα βλέμματα, όχι μόνο για τις αθλητικές του επιδόσεις, αλλά για το άκρως συμβολικό και θρησκευτικό μήνυμα της εμφάνισής του.

Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης εισόδου του στο ρινγκ για τη μεγάλη αναμέτρηση με τον Rico Verhoeven, ο Ουκρανός πυγμάχος επέλεξε να εμφανιστεί ντυμένος ως αρχαίος στρατιώτης της βυζαντινής περιόδου. Η κίνηση αυτή προκάλεσε άμεσα κύμα αντιδράσεων και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η στολή του ήταν γεμάτη από έντονα χριστιανικά στοιχεία.

Η ιστορική αναφορά στον Μέγα Κωνσταντίνο

Το πλέον ευδιάκριτο στοιχείο στην πανοπλία, στα γάντια αλλά και στο σορτς του αθλητή ήταν το μονογράμμα ΧΡ , ένα από τα παλαιότερα και πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του Χριστιανισμού, το οποίο σχηματίζεται από τα δύο πρώτα γράμματα της λέξης «Χριστός». Η συγκεκριμένη ενδυματολογική επιλογή σύμφωνα με σχολιαστές, αποτέλεσε έναν ξεκάθαρο φόρο τιμής στην ιστορία του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

The undefeated and undisputed heavyweight champion Oleksandr Usyk did his ring walk dressed as an ancient Byzantine Roman soldier adorned with the Christian Chi-Rho symbol during his championship bout… pic.twitter.com/6x97qepNVl — Visegrád 24 (@visegrad24) May 27, 2026

Σύμφωνα με την εκκλησιαστική και ιστορική παράδοση, ο ιδρυτής της Κωνσταντινούπολης είδε ένα φωτεινό σταυρό στον ουρανό με την επιγραφή «Εν τούτω νίκα» λίγο πριν από την κρίσιμη μάχη στη Μιλβία Γέφυρα, μια στιγμή που καθόρισε την πορεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την επικράτηση του Χριστιανισμού.

Παλαιότερη εμφάνιση του Αλεξάντερ Ούσικ με μπλουζάκι Ορθοδοξία ή Θάνατος

Την ίδια ώρα, η επιλογή του Usyk να ενσωματώσει αυτή την ιστορική αναφορά σε έναν τόσο σημαντικό αγώνα δείχνει τη σταθερή του προσήλωση στην ορθόδοξη πίστη, η οποία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της δημόσιας εικόνας του σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Η εικόνα του Ουκρανού πρωταθλητή με την αρχαιοπρεπή πολεμική εξάρτυση και το χριστιανικό μονόγραμμα να δεσπόζει στο στήθος του κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας συζητήσεις τόσο στους κύκλους των μαχητικών αθλημάτων όσο και στους λάτρεις της ιστορίας για το πώς η θρησκευτική παράδοση μεταφέρεται στα σύγχρονα αθλητικά τερέν.

