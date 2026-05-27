Ρωσία: Ο Πούτιν είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με την Ευρώπη, σύμφωνα με το RIA
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με την Ευρώπη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων RIA την Τετάρτη, επικαλούμενο το Κρεμλίνο.
Η Μόσχα θεωρεί τη συζήτηση στην Ευρώπη σχετικά με πιθανούς υποψηφίους για διαπραγματευτές με τη Ρωσία ως θετική εξέλιξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.
