Ο Τραϊανός Δέλλας στον σπαρακτικό επικήδειό του για την Γωγώ Μαστροκώστα:«Ήθελα μόνο να σε φροντίζω»

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Λύγισε όλους όσοι τον άκουσαν, ο επικήδειος λόγος του Τραϊανού Δέλλα για την επί χρόνια σύντροφό του Γωγώ Μαστροκώστα, που κηδεύτηκε σήμερα στο Ελληνικό.

«Εσύ μου έμαθες τα πάντα», είπε με λυγμό στη φωνή του ο «Κολοσσός» της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου, αποχαιρετώντας τη σύντροφο της ζωής του και μητέρα της μονάκριβης κόρης τους.

Ακούστε τον επικήδειο λόγο του Τραϊανού Δέλλα:

«Άγγελέ μου, αγάπη μου», έτσι με έλεγες παντού, ξεκίνησε ο Τραϊανός Δέλλας, εμφανώς επηρεασμένος από το πένθος του, αλλά με σταθερή φωνή. «Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Εσύ ήσουν ο άγγελος και όχι εγώ», είπε σε άλλο σημείο του επικηδείου του.

Εγώ τις περισσότερες φορές σε φώναζα «μωρό μου», γιατί από την ημέρα που σε γνώρισα, το μόνο που ήθελα ήταν να σε φροντίζω και να σε προστατεύω, όπως κάνουν στα μωρά. Κι αυτή η ανάγκη μου έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν έφερες στον κόσμο το δικό μας μωρό, τη Βικτώρια και έτσι είχα δύο μωρά να φροντίζω, καθένα με τον δικό του τρόπο, είπε και η φωνή του έσπασε, γεμίζοντας με δάκρυα τα μάτια όλων των φίλων του ζευγαριού που βρίσκονται στην Αγία Τριάδα του Ελληνικού για το τελευταίο αντίο στη Γωγώ Μαστροκώστα.

Τα αποθέματα αγάπης που έχω για εσάς είναι αστήρευτα και ήμασταν μαζί στα εύκολα, στα δύσκολα και στα πολύ δύσκολα. Πάντα ήσουν στο μυαλό μου, πάντα ήσουν η προτεραιότητά μου, κάθε στιγμή. Όλες οι στιγμές θα γίνουν αναμνήσεις και οι πολύ δύσκολες θα γίνουν μαθήματα.

Τα «σ' αγαπώ» που σου έχω πει είναι πολύ λίγα γι' αυτό που αισθάνομαι για εσένα. Σου έλεγα «μη φοβάσαι», κάθε φορά, θα πάρουμε μια βαθιά ανάσα και θα βγούμε στην επιφάνεια, όμως τώρα πέσαμε στον ωκεανό και τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν πολύ μεγάλα. Το τελευταίο σε πήρε από δίπλα μου. Πέτα αγάπη μου, πέτα ψηλά, είπε ο Τραϊανός Δέλλας κι έχασε τη φωνή του, που πνίγηκε σε έναν λυγμό.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ, για να είστε εδώ για τη Γωγώ, κάτι σας έχει δώσει. Να αγαπιέστε επειδή μπορείτε, εμείς θέλαμε να αγαπηθούμε περισσότερο, αλλά δεν μπορούσαμε. Αφήνει πίσω έναν καταπληκτικό άνθρωπο, το παιδί μας, που θα συνεχίσει το έργο της, κατέληξε στον επικήδειό του καταχειροκροτούμενος ο Τραϊανός Δέλλας.

Τραϊνός Δέλλας και Βικτώρια Δέλλα εισέρχονται στον Ι.Ν. όπου θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία της Γωγώς Μαστροκώστα

Η Βικτώρια Δέλλα

Η Κέλλυ Κελεκίδου

Η Νόνη Δούνια κι ο Φώτης Γιαννιώτης

Οι Βασίλειος Κωστέτσος και Γιάννης Καζανίδης

Η Ζέτα Δούκα

Η Μαρί Κωνσταντάτου

Αντώνης Ρέμος και Υβόννη Μπόσνιακ

Ίλια Ίβιτς κι Ελένη Πετρουλάκη

Κώστας Καπετανίδης και Δέσποινα Βανδή

Δέσποινα Βανδή και Βασίλης Μπισμπίκης

Ο Νίκος Κουρκούλης

Ο Λάκης Γαβαλάς

Ο Βασίλης Γκαγκάτσης

Ο Πάντελης Καναράκης

Ο Κώστας Χαλκιάς

Αντώνης Νικοπολίδης και Βάσω Στασινού

Γιώργος Γιαννιάς κι Ελευθερία Παντελιδάκη

Τάκης Ζαχαράτος κι Άγγελος Μπασινάς

