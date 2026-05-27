Αμπελόκηποι: «Τη χτύπησα με σφυρί, την τύλιξα σε πάπλωμα κι έφτιαξα κολατσιό στα παιδιά»

Ο ίδιος κάλεσε την Αστυνομία και ομολόγησε το έγκλημα.

Η κυνικότητα με την οποία περιέγραφε ο δολοφόνος τις ειδεχθείς πράξεις του στο δικαστήριο σόκαρε το ακροατήριο κι επανέφερε στις μνήμες των παρευρισκόμενων την δολοφονία της 32χρονης Άλμα στο διαμέρισμα που διέμενε με τον σύζυγο και τα παιδιά της στους Αμπελόκηπους.

Ο 42χρονος σήμερα καθ' ομολογίαν συζυγοκτόνος παρουσίασε στο δικαστήριο τη δική του εκδοχή, κατά την οποία δεν είχε σκοπό να αποκρύψει το έγκλημα, αλλά ήθελε να προστατέψει τα παιδιά του από το να αντικρίσουν νεκρή τη μητέρα τους.

Όπως είπε στο δικαστήριο «πήρα το σφυρί, της έδωσα ένα χτύπημα, κι έπεσε στο έδαφος. Της έκανα ΚΑΡΠΑ και δεν επανήλθε».

Στη συνέχεια, είπε ότι θόλωσε από ζήλια όταν φέρεται να διαπίστωσε ότι η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με έναν παιδικό του φίλο.

Ο δολοφόνος ότι αφού τη σκότωσε, την έκρυψε αρχικά στην ντουλάπα τυλιγμένη με ένα πάπλωμα και πήγε να φτιάξει κολατσιό στα παιδιά του, για να μην υποψιαστούν τίποτα.

Αργότερα, την τύλιξε με σακούλες, λινάτσες και την ανέβασε στο πατάρι, και πάλι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, για να μην τη δουν τα παιδιά και σοκαριστούν.

Τελικά, κάλεσε ο ίδιος την Αστυνομία κι αποκάλυψε ότι την είχε σκοτώσει.

