Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Έφτασαν από την Κρήτη οι 22 κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις

Snapshot 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 138 άτομα, με το κύκλωμα να έχει αποκομίσει παράνομο όφελος περίπου τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο, που χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» για παράνομες δηλώσεις αγροτεμαχίων.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, που φέρεται να συνεργαζόταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη θα παραπεμφθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 300 άτομα για παράνομες επιδοτήσεις στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί οι 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Το ελληνικό FBI στη Κρήτη συνέλαβε 22 άτομα για εγκληματική οργάνωση και η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 138 άτομα για τις παράνομες επιδοτήσεις. Η λεία του κυκλώματος αγγίζει τα τρία εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Αρχές εξετάζουν την πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι να προέβαιναν σε ψευδείς δηλώσεις και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Το χρονικό των συλλήψεων

Το πρωί της Δευτέρας (25/05), πάνοπλοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια και γραφεία που δραστηριοποιούνταν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Παράλληλα έγινε και αυτοψία σε Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων στην Ιεράπετρα και το Λασίθι για πιθανή εμπλοκή στο κύκλωμα.

Ανάμεσα στις συλλήψεις, ήταν και ένας αντιδήμαρχος, με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά στην εξάρθρωση του νέου αυτού κυκλώματος με εγκεφάλους δύο αδέλφια λογιστές, που εντόπιζε «ορφανά» χωράφια και εισέπραττε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθυμνο φέρονται ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Σε συνεργασία με υπεύθυνους των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες, εντόπιζαν από το 2019 αδήλωτα αγροτεμάχια και χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους», οι οποίοι δήλωναν τις εκτάσεις γης για δικές τους και εισέπρατταν τις παράνομες επιδοτήσεις.

Οι μεσάζοντες φέρονται να εισέπρατταν ένα μέρος των χρημάτων και τα υπόλοιπα τα καρπώνονταν οι αρχηγοί του κυκλώματος. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και εν ενεργεία αντιδήμαρχος του νησιού, ο οποίος φέρεται να συνεργαζόταν με Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων.

«Όσοι εμπλέκονται στα σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες πρέπει να υποδειχθούν από την ελληνική δικαιοσύνη», δήλωσε ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μενέλαος Γαρδικιώτης.

Σημειώνεται πως πρόκειται για την τρίτη μεγάλη επιχείρηση μέσα σε λίγες ημέρες, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας σε ολόκληρη τη Κρήτη συνεχίζονται.

Και οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα

Τους 300 έφτασαν τα άτομα – εκτός από τους 17 συλληφθέντες -, που περιλαμβάνονται ήδη στη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα οι 17 εκ των συλληφθέντων θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, καθώς κρίθηκε ότι λόγω συνάφειας θα πρέπει να παραπεμφθούν στη συγκεκριμένη αρχή.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, τα περισσότερα εκ των οποίων δεν έχουν άμεση σχέση με τη γεωργική απασχόληση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι 285 εξ αυτών εμφανίζονται ως εκμεταλλευτές των «ορφανών» αγροτεμαχίων. Πρόκειται για άτομα που κατηγορούνται ότι έκαναν τις αιτήσεις, ως καλλιεργητές των συγκεκριμένων αγροτεμαχίων για να πάρουν τις επιδοτήσεις και τελικά εισέπραξαν τα χρήματα των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ– ανεξάρτητα αν σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας δεν τα πήραν όλα αυτοί, παρά ένα μικρό μερίδιο, ως αμοιβή για τη χρήση του ονόματός τους. Άλλοι 15 κατηγορούνται για απόπειρα στο συγκεκριμένο αδίκημα, καθώς δεν κατάφεραν τελικά να εισπράξουν επιδοτήσεις στο διάστημα 2019-2024, που είναι το βασικό κατηγορητήριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιοι εκ των 17 βασικών κατηγορουμένων έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές. Κάθισαν κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο εδώλιο δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 2023-αρχές του 2024, αλλά αθωώθηκαν, καθώς για τα αδικήματα εκείνα της απάτης σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ από την πλευρά του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχουν υποβληθεί μηνύσεις.

Διαβάστε επίσης