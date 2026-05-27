Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

Τα αίτια του θανάτου του παραμένουν άγνωστα, ενώ ο αθλητής είχε πρόσφατα επιστρέψει στη Νιγηρία μετά το πέρας της σεζόν στην Τσεχία

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο νεαρός Νιγηριανός ποδοσφαιριστής Victor Udoh βρέθηκε νεκρός στην Abuja υπό αδιευκρίνιστες και ύποπτες συνθήκες.
  • Ο Udoh ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες της Αντβέρπ και αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα του βελγικού πρωταθλήματος σε ηλικία 19 ετών.
  • Τον Ιανουάριο του 2025 υπέγραψε με τη Σαουθάμπτον, όπου έπαιξε στην αναπτυξιακή ομάδα πριν μετακομίσει στη Ντιναμό Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε το 2026.
  • Η Αντβέρπ και η Σαουθάμπτον εξέφρασαν τη θλίψη τους και τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του Udoh μετά τον θάνατό του.
Η ποδοσφαιρική κοινότητα συγκλονίζεται από την είδηση του θανάτου του νεαρού Νιγηριανού ποδοσφαιριστή Victor Udoh, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην Abuja υπό αδιευκρίνιστες και ύποπτες συνθήκες. Τα αίτια του θανάτου του παραμένουν άγνωστα, ενώ ο αθλητής είχε πρόσφατα επιστρέψει στη Νιγηρία μετά το πέρας της σεζόν στην Τσεχία.

Ο Victor Udoh γεννήθηκε στην Abuja και σε πολύ νεαρή ηλικία μετανάστευσε στο Βέλγιο για να κυνηγήσει το όνειρό του στο ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία στις ακαδημίες της Αντβέρπ, όπου ξεχώρισε χάρη στις επιδόσεις του, σκοράροντας 12 γκολ σε 21 συμμετοχές με τις ομάδες υποδομής.

Η εξέλιξή του τον οδήγησε στην πρώτη ομάδα της Αντβέρπ, στην οποία αγωνίστηκε σε 28 παιχνίδια, συνεισφέροντας με δύο ασίστ. Σε ηλικία μόλις 19 ετών έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία του βελγικού πρωταθλήματος, δείχνοντας μεγάλες προοπτικές για το μέλλον.

Τον Ιανουάριο του 2025, ο Udoh υπέγραψε συμβόλαιο τριάμισι ετών με τη Σαουθάμπτον. Αρχικά εντάχθηκε στην αναπτυξιακή ομάδα της αγγλικής ομάδας, όπου πέτυχε δύο γκολ και μία ασίστ σε οκτώ συμμετοχές, χωρίς όμως να καταφέρει να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα.

Λίγους μήνες αργότερα, με κοινή συναινέσει, αποχώρησε από τη Σαουθάμπτον και συνέχισε την καριέρα του στη Ντιναμό Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας της Τσεχίας, υπογράφοντας συμβόλαιο έως το 2028.

Η πρώην ομάδα του, Αντβέρπ, εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον απρόσμενο χαμό του νεαρού ποδοσφαιριστή, στέλνοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους κοντινούς του ανθρώπους.

