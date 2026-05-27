Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

Οι ψυχαγωγικές και infotainment εκπομπές της μικρής οθόνης θα ρίξουν αυλαία, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, στις 3 Ιουλίου ολοκληρώνοντας μία δύσκολη χρονιά. Ήδη οι τηλεαστέρες με τα στελέχη των σταθμών έχουν μπει σε διαδικασία συσκέψεων προκειμένου να αποφασίσουν τις αλλαγές της ερχόμενης σεζόν. Ενδιαφέρον έχουν και οι ομάδες, που πλαισιώνουν τους παρουσιαστές, καθώς φαίνεται ότι θα δούμε αρκετά «πήγαινε-έλα».

Το πιο hot όνομα, αυτή την περίοδο, είναι ο Γιώργος Λιάγκας. Ο παρουσιαστής έχει ξεκινήσει τις επαφές με τους αντενικούς και η παραμονή του στο Μαρούσι είναι σχεδόν «κλειδωμένη». Ο οικοδεσπότης του «Πρωινού» προσπαθεί να διαπραγματευτεί το μπάτζετ του μαγκαζίνο από το οποίο, φυσικά, εξαρτώνται πολλά όπως το team που θα τον πλαισιώνει. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το «σχήμα» θα είναι πιο μικρό από το φετινό ενώ αναμένονται αρκετές αλλαγές μπροστά από τις κάμερες.

Στο μέτωπο του MEGA και του «Buongiorno», η Φαίη Σκορδά ίσως κληθεί να αποχαιρετήσει ηχηρά ονόματα από το πάνελ της. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έχει μπει στο «μάτι» άλλου καναλιού, ενώ ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι γνωστό ότι πολιορκείται από το OPEN για δικό του φορμάτ. Ο ίδιος δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να αναλάβει ένα δικό του πρότζεκτ και ίσως είναι η στιγμή του… για το επόμενο μεγάλο βήμα. Στην ίδια φάση βρίσκεται και η Κατερίνα Ζαρίφη, ένα πρόσωπο εξαιρετικά αγαπητό στην τηλεοπτική πιάτσα, που έχει δεχτεί πρόταση επίσης από το OPEN.

Ολικό ρεκτιφιέ αναμένεται να δούμε και στην ομάδα του Λάμπρου Κωνσταντάρα, στο OPEN. Ο παρουσιαστής παραμένει στο κανάλι, όμως υπάρχει διάθεση για σαρωτικές αλλαγές. Άλλωστε, η φετινή χρονιά ήταν δύσκολη σε επίπεδο συνεργασιών, αφού δεν ήταν λίγες οι φορές που έπρεπε να διαχειριστεί δύσκολες καταστάσεις… μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Όσον αφορά στη Ναταλία Γερμανού και το «Καλύτερα δε γίνεται;»… Όλα είναι ρευστά. Υπάρχουν φήμες ότι η Ναταλία Αργυράκη θα επιστρέψει στο πάνελ, ενώ πληροφορίες θέλουν δύο πρόσωπα να είναι κοντά στην έξοδο. Η σταθερή αξία της ομάδας, Παναγιώτης Ραφαηλίδης, ξεκαθάρισε πάντως πρόσφατα: «Δεν ξέρω κι εγώ. Πάντα αυτή την εποχή υπάρχει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, που άλλοτε κάπου βασίζεται, άλλοτε είναι φαντασία. Δεν έχουμε κάνει τέτοιες κουβέντες, τώρα είμαστε ακόμα στον πυρετό της σεζόν».

