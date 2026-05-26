Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

Μία απίστευτη περιπέτεια έζησε οικογένεια σε διαμέρισμα που μόλις είχε αγοράσει στην Αγία Παρασκευή.

Η μητέρα και η κόρη της οικογένειας τακτοποιούσαν το νέο τους διαμέρισμα, όταν εντόπισαν ξαφνικά στην κουζίνα τρεις όλμους και, μάλιστα, ενεργούς.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του τάγματος εκκαθαρίσεων ναρκοπεδίων ξηράς, πήραν τους όλμους και τους εξουδετέρωσαν.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha o προηγούμενος ιδιοκτήτης είχε ζήσει την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και κράτησε τους όλμους ενθύμιο. Σημειώνεται ότι, οι όλμοι ήταν ιταλικής κατασκευής.

