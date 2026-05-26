Τροχαίο στην Ιόνια Οδό: Νταλίκα προσέκρουσε σε ΙΧ - Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός του οχήματος

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια οδό, στην Αιτωλοακαρνανία, από το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας άνδρας.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στο 80ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, σε μικρή απόσταση από τον κόμβο Κουβαρά, το βράδυ της Τρίτης.

Ειδικότερα, νταλίκα προσέκρουσε σε ΙΧ επιβατικό στο οποίο επέβαιναν δυο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, με τις αρχικές πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο 70χρονος άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Τραυματισμένη είναι και οι γυναίκα, ενώ και οι δύο έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Στο σημείο έσπευσαν Αστυνομία, ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική για τους απεγκλωβισμούς, ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

