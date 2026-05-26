Τσίπρας: Τουμασάτου και Χειλάκης παρουσίασαν την εκδήλωση για το νέο κόμμα

Snapshot Η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης προλόγισαν τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση για το νέο κόμμα στο Θησείο.

Και οι δύο ηθοποιοί έχουν εκφράσει στο παρελθόν την υποστήριξή τους προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Κατά την εισαγωγή τους, έκαναν αιχμηρή αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού και το κόμμα που ανακοίνωσε πρόσφατα. Snapshot powered by AI

Η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης ήταν τα πρόσωπα που ανέλαβαν να προλογίσουν τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση για την ανακοίνωση του νέου κόμματος στο Θησείο.

Πρόκειται για δύο ηθοποιούς που έχουν εκφράσει ουκ ολίγες φορές την υποστήριξή τους προς το πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού, ενώ ο Αιμίλιος Χειλάκης ήταν και η φωνή της «Ιθάκης» στην ηλεκτρονική μορφή του βιβλίου του.

Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Οι δύο καλλιτέχνες έκαναν μία σύντομη εισαγωγή στο τι θα παρακολουθήσουμε σήμερα κάτω από την Ακρόπολη, για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος, κάνοντας και μια αιχμηρή αναφορά στη Μαρία Καρυστιανού, η οποία επίσης πριν μερικές ημέρες ανακοίνωση την ίδρυση του δικού της πολιτικού φορέα.

Αναφέρθηκαν σε περιστέρια, όπως η κ. Καρυστιανού είχε συμπεριλάβει σε βίντεο πριν την ανακοίνωση του κόμματός της, ενώ η Μαριάννα Τουμασάτου διερωτήθηκε ρητορικά: «Σκέφτομαι μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε».

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, συνεχίζοντας την μνεία στη Μαρία Καρυστιανού, έκανε λόγο για «πρωτοεμφανιζόμενους» και «πρωτοεμφανιζόμενες», από «άλλη πολιτική κατεύθυνση».

Στη συνέχεια, μιλώντας για αναγκαιότητα να μπει τέλος στην «Οδύσσεια», καλωσόρισαν στη σκηνή τον πρωταγωνιστή της σημερινής βραδιάς.

