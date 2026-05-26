Άγρια επίθεση ανηλίκων Ρομά σε 10χρονο στο Μεσολόγγι - Ήθελαν μερικά κέρματα και τα παπούτσια του

Σοκ προκαλεί η είδηση για την άγρια επίθεση που δέχθηκε ένας 10χρονος Ρομά από ανηλίκους, οι οποίοι τον έστειλαν στο νοσοκομείο για να του αποσπάσουν ελάχιστα χρήματα και τα παπούτσια του. Το περιστατικό συνέβη στο Μεσολόγγι, με τους δράστες, που ανήκουν επίσης στην κοινότητα των Ρομά, να επιδεικνύουν πρωτοφανή σκληρότητα απέναντι στο μικρό παιδί.

Η κατάσταση της υγείας του θύματος

Τα χτυπήματα που δέχθηκε το παιδί ήταν ιδιαίτερα σφοδρά, κυρίως στην περιοχή του προσώπου κι έτσι κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο της Πάτρας, καθώς εκφράστηκαν ανησυχίες για την κατάσταση της όρασής του. Ο 10χρονος είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση στο μάτι, γεγονός που καθιστά τα τραύματα από την επίθεση ανηλίκων εξαιρετικά επικίνδυνα για την υγεία του. Οι εξετάσεις συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς.

Αντιδράσεις και συλλήψεις

Η αστυνομία ενημερώθηκε αμέσως για το συμβάν και ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Την ίδια ώρα, η παρέμβαση της ίδιας της κοινότητας ήταν άμεση και καταλυτική. Ο Πρόεδρος των Ρομά Μεσολογγίου πήρε ξεκάθαρη θέση για την επίθεση ανηλίκων, ζητώντας από τις Αρχές την παραδειγματική τιμωρία των υπαιτίων χωρίς καμία επιείκεια, καταγγέλοντας ότι οι φερόμενοι ως δράστες δεν είναι άγνωστοι στις διωκτικές αρχές. Έχουν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν την αστυνομία με παρόμοιες παραβατικές συμπεριφορές.

