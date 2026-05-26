Παρασκευάς Άντζας: Σε κλίμα συγκίνησης ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η κηδεία του Παρασκευά Άντζα στο Μοναστηράκι Δράμας.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έφυγε από την ζωή σε ηλικία 49 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με την Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS).

Οικογένεια, συγγενείς και φίλοι έδωσαν το παρών στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου για το τελευταίο αντίο.

Όπως αναφέρει ο proinos-typos.gr, από νωρίς, το σημείο έχει κατακλυστεί από στεφάνια στη μνήμη του.

Το παρών στην κηδεία έδωσαν πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και την Εθνική Ελλάδας, όπως ο Γρηγόρης Γεωργάτος, ο Νέρι Καστίγιο, ο Σπύρος Βάλλας, ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, ο Βασίλης Τοροσίδης, ο Δημήτρης Σιόβας, ο Αβραάμ Παπαδόπουλος, ο Χρήστος Πατσατζόγλου και άλλοι.

Δείτε στιγμιότυπα από την κηδεία του Παρασκευά Άντζα:

Στιγμιότυπα από την κηδεία του Παρασκευά Άντζα / Eurokinissi

