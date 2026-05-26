Καιρός: «Παγιδευμένη» σε θερμικό θόλο η Ευρώπη - Προετοιμασίες για καύσωνα - ρεκόρ τέλη Μαΐου

Snapshot Ένας ισχυρός θερμικός θόλος παγιδεύει τον ζεστό αέρα στην Ευρώπη, προκαλώντας ακραίες θερμοκρασίες και κύμα καύσωνα νωρίς το καλοκαίρι.

Η Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία βιώνουν θερμοκρασίες 12

16 °C πάνω από τα μακροπρόθεσμα κλιματολογικά πρότυπα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε τη θερμότερη ημέρα Μαΐου με 34,8 °C στο Λονδίνο, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά 2 βαθμούς Κελσίου.

Η πλειονότητα των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι επαρκώς μονωμένες για την ζέστη και μόνο το 5% διαθέτει κλιματισμό.

Το 2024 καταγράφηκαν πάνω από 62.000 θάνατοι στην Ευρώπη λόγω ζέστης και το φαινόμενο El Niño αναμένεται να αυξήσει τις θερμοκρασίες τα επόμενα χρόνια.

Ένα αναπάντεχο κύμα καύσωνα με ακραίες θερμοκρασίες σαρώνει την Ευρώπη, προοιωνίζοντας ένα δύσκολο καλοκαίρι.

Αιτία, ο ισχυρός θερμικός θόλος, ένα επίμονο σύστημα υψηλής πίεσης που λειτουργεί σαν καπάκι σε κατσαρόλα, παγιδεύοντας τον ζεστό αέρα και ωθώντας τον προς τα κάτω.

Βίντεο εξηγεί πώς εμφανίζεται ένας καύσωνας όταν ένας "θερμικός θόλος" εμποδίζει τη διαφυγή ζεστού αέρα

Μέχρι στιγμής συνθήκες ακραίας ζέστης βιώνουν Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία. Οι θερμοκρασίες εκτοξεύονται κατά 12-16 °C πάνω από τα μακροπρόθεσμα κλιματολογικά πρότυπα .

Ο ισχυρότερος Θόλος Θερμότητας μέχρι στιγμής για το 2026 προσφέρει θερμότητα στα μέσα του καλοκαιριού σε εκατομμύρια ανθρώπους πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Τη Δευτέρα, το Ηνωμένο Βασίλειο βίωσε την πιο ζεστή ημέρα Μαΐου που έχει καταγραφεί ποτέ, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 34,8 βαθμούς Κελσίου στους Κήπους Kew στο Λονδίνο, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά 2 βαθμούς Κελσίου. Συνήθως τα ρεκόρ θερμοκρασίας σπάνε μόνο κατά κλάσματα του βαθμού.

Η μέση υψηλή θερμοκρασία για το Λονδίνο στα τέλη Μαΐου είναι περίπου 20 βαθμοί Κελσίου.

Κι αν στην Ελλάδα, μπορεί οι θερμοκρασίες να μην ακούγονται υπερβολικές, ωστόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με όσα αναφέρει το CNN τα περισσότερα σπίτια δεν είναι αρκετά καλά μονωμένα για να κρατούν έξω τη ζέστη και μόνο περίπου το 5% των σπιτιών διαθέτει κλιματισμό.

Μια έκθεση την περασμένη εβδομάδα από την Επιτροπή Κλιματικής Αλλαγής του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποίησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «χτίστηκε για ένα κλίμα που δεν υπάρχει πλέον».



Η Γαλλία βιώνει «άνευ προηγουμένου» καύσωνα για αυτή την εποχή του χρόνου, σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία Météo France, με τη Δευτέρα να ήταν η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η Ισπανία βιώνει επίσης «εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή», σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία της AEMET, με τις θερμοκρασίες στο νότο να προβλέπεται να φτάσουν τους 40 βαθμούς κατά το δεύτερο μισό της εβδομάδας.

Πάνω από 62.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της ζέστης στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του θερμότερου έτους που έχει καταγραφεί στον πλανήτη, το 2024. Το αναδυόμενο φαινόμενο El Niño, που αναμένεται μπορεί να φέρει υψηλότερες από το συνηθισμένο παγκόσμιες θερμοκρασίες, θα μπορούσε να κάνει τα έτη 2026 και 2027 ακόμη πιο ζεστά.

