Το Βεάκειο Θέατρο επιστρέφει δυναμικά και ανακοινώνει το νέο του εντυπωσιακό πρόγραμμα!

Το Βεάκειο, το ιστορικό θέατρο με την ομορφότερη θέα στην Αττική, δίνει και φέτος το σύνθημα για την έναρξη του καλοκαιριού.

Τα φώτα ανάβουν ξανά και ο αγαπημένος θερινός προορισμός με την ξεχωριστή ατμόσφαιρα επιστρέφει δυναμικά για ένα ακόμη καλοκαίρι γεμάτο μουσική, θέατρο και μοναδικές βραδιές, με φόντο τη μαγευτική θέα της νυχτερινής θάλασσας.

Από τις 2 Ιουνίου έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου, το Βεάκειο μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, φιλοξενώντας ένα πλούσιο πρόγραμμα με μεγάλα ονόματα καλλιτεχνιών, πολυαναμενόμενες συναυλίες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ξεχωριστό του ρόλο στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά, το εμβληματικό ανοιχτό θέατρο του Πειραιά επιστρέφει πιο ζωντανό από ποτέ, φιλοδοξώντας να πρωταγωνιστήσει και αυτό το καλοκαίρι χαρίζοντας στο κοινό αξέχαστες στιγμές ψυχαγωγίας και διασκέδασης.

