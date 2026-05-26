Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 4 εκδρομές χωρίς αυτοκίνητο

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πλησιάζει και αποτελεί την τέλεια ευκαιρία για την πρώτη επίσημη καλοκαιρινή εξόρμηση. Αν, όμως, δεν διαθέτετε αυτοκίνητο ή απλώς θέλετε να αποφύγετε την κίνηση των εθνικών οδών, το άγχος του παρκαρίσματος και το υψηλό κόστος των καυσίμων, υπάρχουν εξαιρετικές εναλλακτικές.

Ακολουθούν τέσσερις πανέμορφοι προορισμοί, εύκολα προσβάσιμοι με πλοίο, τρένο ή λεωφορείο, που ενδείκνυνται για περπάτημα και χαλάρωση.

1. Αίγινα: Η γρήγορη και οικονομική λύση

Μόλις μία ώρα μακριά από το λιμάνι του Πειραιά με το συμβατικό πλοίο (ή 40 λεπτά με το δελφίνι), η Αίγινα προσφέρει όλα όσα ζητά κανείς από ένα νησιωτικό τριήμερο χωρίς την ανάγκη οχήματος.

Πώς θα μετακινηθείτε: Το λιμάνι και η κύρια πόλη του νησιού είναι απόλυτα βατά για περπάτημα. Για τις κοντινές παραλίες (όπως η Αύρα ή η Κολώνα) αρκούν τα πόδια σας, ενώ για τον πιο μακρινό Μαραθώνα ή την Πέρδικα υπάρχουν συχνά δρομολόγια τοπικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και ταξί.

Γιατί να την επιλέξετε: Για τις βόλτες στα σοκάκια με τα νεοκλασικά, τα διάσημα φιστίκια και την κοσμοπολίτικη αύρα της.

2. Ύδρα: Το νησί όπου το αυτοκίνητο... απαγορεύεται

Αν θέλετε να είστε σίγουροι ότι δεν θα δείτε ούτε ένα τετράτροχο, η Ύδρα είναι ο απόλυτος προορισμός. Η νομοθεσία του νησιού απαγορεύει πλήρως τα αυτοκίνητα και τα δίκυκλα.

Πώς θα μετακινηθείτε: Αποκλειστικά με τα πόδια ή με θαλάσσια ταξί που εκτελούν τακτικά δρομολόγια προς τις πιο δημοφιλείς παραλίες (όπως το Μανδράκι, το Μπίστι και ο Άγιος Νικόλαος).

Γιατί να την επιλέξετε: Για την αρχοντική αρχιτεκτονική, την ηρεμία που προσφέρει η απουσία ηχορύπανσης και την καλλιτεχνική της ατμόσφαιρα. Η πρόσβαση από τον Πειραιά διαρκεί περίπου 1,5 με 2 ώρες.

3. Χαλκίδα: Απόδραση με τον Προαστιακό

Για όσους προτιμούν τη στερεά Ελλάδα και θέλουν μια άμεση, οικονομική λύση χωρίς τη διαδικασία του πλοίου, η Χαλκίδα αποτελεί κλασική και αγαπημένη επιλογή.

Πώς θα μετακινηθείτε: Παίρνετε τον Προαστιακό σιδηρόδρομο από την Αθήνα και σε περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά βρίσκεστε στην καρδιά της πόλης. Η στάση του τρένου είναι ακριβώς δίπλα στην παλιά γέφυρα.

Γιατί να την επιλέξετε: Η Χαλκίδα είναι μια πόλη φτιαγμένη για περπάτημα. Ο μεγάλος πεζόδρομος στην παραλία είναι γεμάτος καφετέριες, ουζερί και εστιατόρια, ενώ σε κοντινή απόσταση με τα πόδια βρίσκονται και οι πρώτες οργανωμένες πλαζ για τις πρώτες βουτιές της χρονιάς.

4. Σπέτσες: Αρχοντική αύρα με εναλλακτικά μέσα

Παρόμοια με την Ύδρα, στις Σπέτσες η κυκλοφορία των ιδιωτικών αυτοκινήτων απαγορεύεται, γεγονός που καθιστά το νησί παράδεισο για όσους αναζητούν χαλαρούς ρυθμούς.

Πώς θα μετακινηθείτε: Οι μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια, με ενοικιαζόμενα ποδήλατα, με τις παραδοσιακές άμαξες, με τοπικά λεωφορεία ή με θαλάσσια ταξί από το λιμάνι της Ντάπιας.

Γιατί να την επιλέξετε: Για την κοσμοπολίτικη ζωή, το ιστορικό Παλιό Λιμάνι και τις καταπράσινες διαδρομές που συνδυάζουν πεύκο και θάλασσα. Η πρόσβαση γίνεται εύκολα με ιπτάμενο δελφίνι από τον Πειραιά.

