Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 4 εκδρομές χωρίς αυτοκίνητο

Τέσσερις πανέμορφοι προορισμοί, εύκολα προσβάσιμοι με πλοίο, τρένο ή λεωφορείο

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: 4 εκδρομές χωρίς αυτοκίνητο
Οι Σπέτσες
Αρχείου - Eurokinissi
TRAVEL
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Αίγινα είναι εύκολα προσβάσιμη με πλοίο από τον Πειραιά και προσφέρεται για περιπάτους χωρίς ανάγκη αυτοκινήτου.
  • Στην Ύδρα απαγορεύονται τα αυτοκίνητα και η μετακίνηση γίνεται μόνο με τα πόδια ή θαλάσσια ταξί.
  • Η Χαλκίδα είναι προσβάσιμη με Προαστιακό από την Αθήνα σε περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, ιδανική για περπάτημα και σύντομες αποδράσεις.
  • Στις Σπέτσες απαγορεύεται η κυκλοφορία ιδιωτικών αυτοκινήτων και οι μετακινήσεις γίνονται με ποδήλατα, άμαξες, λεωφορεία ή θαλάσσια ταξί.
Snapshot powered by AI

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πλησιάζει και αποτελεί την τέλεια ευκαιρία για την πρώτη επίσημη καλοκαιρινή εξόρμηση. Αν, όμως, δεν διαθέτετε αυτοκίνητο ή απλώς θέλετε να αποφύγετε την κίνηση των εθνικών οδών, το άγχος του παρκαρίσματος και το υψηλό κόστος των καυσίμων, υπάρχουν εξαιρετικές εναλλακτικές.

Ακολουθούν τέσσερις πανέμορφοι προορισμοί, εύκολα προσβάσιμοι με πλοίο, τρένο ή λεωφορείο, που ενδείκνυνται για περπάτημα και χαλάρωση.

1. Αίγινα: Η γρήγορη και οικονομική λύση

Μόλις μία ώρα μακριά από το λιμάνι του Πειραιά με το συμβατικό πλοίο (ή 40 λεπτά με το δελφίνι), η Αίγινα προσφέρει όλα όσα ζητά κανείς από ένα νησιωτικό τριήμερο χωρίς την ανάγκη οχήματος.

Αίγινα

Η Αίγινα

INTIME NEWS

  • Πώς θα μετακινηθείτε: Το λιμάνι και η κύρια πόλη του νησιού είναι απόλυτα βατά για περπάτημα. Για τις κοντινές παραλίες (όπως η Αύρα ή η Κολώνα) αρκούν τα πόδια σας, ενώ για τον πιο μακρινό Μαραθώνα ή την Πέρδικα υπάρχουν συχνά δρομολόγια τοπικών λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και ταξί.

  • Γιατί να την επιλέξετε: Για τις βόλτες στα σοκάκια με τα νεοκλασικά, τα διάσημα φιστίκια και την κοσμοπολίτικη αύρα της.

2. Ύδρα: Το νησί όπου το αυτοκίνητο... απαγορεύεται

Αν θέλετε να είστε σίγουροι ότι δεν θα δείτε ούτε ένα τετράτροχο, η Ύδρα είναι ο απόλυτος προορισμός. Η νομοθεσία του νησιού απαγορεύει πλήρως τα αυτοκίνητα και τα δίκυκλα.

Ydra-(u).jpg

Η Ύδρα

Unsplash

  • Πώς θα μετακινηθείτε: Αποκλειστικά με τα πόδια ή με θαλάσσια ταξί που εκτελούν τακτικά δρομολόγια προς τις πιο δημοφιλείς παραλίες (όπως το Μανδράκι, το Μπίστι και ο Άγιος Νικόλαος).

  • Γιατί να την επιλέξετε: Για την αρχοντική αρχιτεκτονική, την ηρεμία που προσφέρει η απουσία ηχορύπανσης και την καλλιτεχνική της ατμόσφαιρα. Η πρόσβαση από τον Πειραιά διαρκεί περίπου 1,5 με 2 ώρες.

3. Χαλκίδα: Απόδραση με τον Προαστιακό

Για όσους προτιμούν τη στερεά Ελλάδα και θέλουν μια άμεση, οικονομική λύση χωρίς τη διαδικασία του πλοίου, η Χαλκίδα αποτελεί κλασική και αγαπημένη επιλογή.

Χαλκίδα

Η γέφυρα της Χαλκίδας

Αρχείου - Eurokinissi

  • Πώς θα μετακινηθείτε: Παίρνετε τον Προαστιακό σιδηρόδρομο από την Αθήνα και σε περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά βρίσκεστε στην καρδιά της πόλης. Η στάση του τρένου είναι ακριβώς δίπλα στην παλιά γέφυρα.

  • Γιατί να την επιλέξετε: Η Χαλκίδα είναι μια πόλη φτιαγμένη για περπάτημα. Ο μεγάλος πεζόδρομος στην παραλία είναι γεμάτος καφετέριες, ουζερί και εστιατόρια, ενώ σε κοντινή απόσταση με τα πόδια βρίσκονται και οι πρώτες οργανωμένες πλαζ για τις πρώτες βουτιές της χρονιάς.

4. Σπέτσες: Αρχοντική αύρα με εναλλακτικά μέσα

Παρόμοια με την Ύδρα, στις Σπέτσες η κυκλοφορία των ιδιωτικών αυτοκινήτων απαγορεύεται, γεγονός που καθιστά το νησί παράδεισο για όσους αναζητούν χαλαρούς ρυθμούς.

σπέτσες

Οι Σπέτσες

Instagram

  • Πώς θα μετακινηθείτε: Οι μετακινήσεις γίνονται με τα πόδια, με ενοικιαζόμενα ποδήλατα, με τις παραδοσιακές άμαξες, με τοπικά λεωφορεία ή με θαλάσσια ταξί από το λιμάνι της Ντάπιας.

  • Γιατί να την επιλέξετε: Για την κοσμοπολίτικη ζωή, το ιστορικό Παλιό Λιμάνι και τις καταπράσινες διαδρομές που συνδυάζουν πεύκο και θάλασσα. Η πρόσβαση γίνεται εύκολα με ιπτάμενο δελφίνι από τον Πειραιά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:45ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στις ΗΠΑ: Νεκρός στη φυλακή φίλος της επιστήμονας που εργαζόταν στην αντιβαρύτητα

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ρομπότ συλλέγουν τσάι σε ορεινές φυτείες της Κίνας – Δείτε βίντεο

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παντελιάδης (My Market): Η επικοινωνία μας με το υπουργείο έχει διακοπεί – Τι είπε για ενδεχόμενες αυξήσεις και το πλαφόν στις τιμές

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Ένας Τσίπρας αλλιώτικος από τ’ άλλα, Σημάδια άγχους σε ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού

07:30LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σήμερα ο τελευταίος αποχαιρετισμός - Η επιθυμία της οικογένειάς της

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:21ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 31 νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές - Ανάμεσά τους παιδιά

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

21:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Τουμασάτου και Χειλάκης παρουσίασαν την εκδήλωση για το νέο κόμμα

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

22:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αντίδραση Μαξίμου για το νέο κόμμα Τσίπρα: Θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ