Συζυγοκτονία στους Αμπελοκήπους: «Θόλωσα όταν είπε ότι θα φύγει με τα παιδιά», κατέθεσε ο δράστης

Η απολογία του καθ ομολογίαν δράστη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο

Άγγελος Βουράκης

  • Ο 42χρονος κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η σχέση του με τη σύζυγό του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα επί χρόνια και ότι εκείνη διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.
  • Υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο και χτύπησε τη σύζυγό του με σφυρί όταν εκείνη ανακοίνωσε ότι θα φύγει με τα παιδιά και ότι το μικρότερο παιδί δεν ήταν δικό του.
  • Μετά τη δολοφονία, προσπάθησε να κάνει ΚΑΡΠΑ στη σύζυγό του και στη συνέχεια έκρυψε τη σορό στο διαμέρισμα, ενώ την επόμενη μέρα συνέχισε κανονικά την καθημερινότητά του.
  • Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι επιχείρησε να αποκρύψει το έγκλημα και δήλωσε πως επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές και ομολόγησε την πράξη του.
  • Η δίκη συνεχίζεται, ενώ η πρόεδρος επισήμανε ότι ο τρόπος που ήταν τυλιγμένη η σορός δεν συνάδει με την πρόθεση άμεσης αποκάλυψης του εγκλήματος.
Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου απολογήθηκε ο 42χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 32χρονης συζύγου του στους Αμπελοκήπους τον Νοέμβριο του 2024, επιχειρώντας να περιγράψει τις συνθήκες που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδήγησαν στο έγκλημα.

Κατά την απολογία του αναφέρθηκε εκτενώς στην προσωπική τους ζωή, υποστηρίζοντας ότι η σχέση τους αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα επί χρόνια, ενώ ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με παιδικό του φίλο.

«Την αγαπούσα πάρα πολύ. Δεν ήθελα να πιστέψω όσα συνέβαιναν», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ υποστήριξε πως, παρά τις εντάσεις και τις συχνές απουσίες της συζύγου του από το σπίτι, δεν σκέφτηκε ποτέ το ενδεχόμενο του χωρισμού. Όπως είπε, κύριο μέλημά του ήταν να μη βιώσουν τα παιδιά του τη διάλυση της οικογένειας. «Της είχα πει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και ότι η αγάπη μου για εκείνη δεν θα αλλάξει», κατέθεσε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις της προέδρου σχετικά με τα προβλήματα που, όπως υποστήριξε, υπήρχαν στη σχέση τους επί περισσότερο από μία δεκαετία, ο κατηγορούμενος ανέφερε πως ντρεπόταν να ζητήσει βοήθεια ή συμβουλές από τρίτους και επέμενε ότι προσπαθούσε να διατηρήσει την οικογένειά του ενωμένη.

Αναφερόμενος στη στιγμή της δολοφονίας, ο 42χρονος υποστήριξε ότι έχασε τον έλεγχο όταν η σύζυγός του τού ανακοίνωσε πως θα έφευγε από το σπίτι παίρνοντας μαζί της τα παιδιά, ενώ του είπε ότι το μικρότερο παιδί δεν ήταν δικό του. «Εκείνη την ώρα θόλωσα. Όλη μου η ζωή ήταν τα παιδιά μου», είπε στο δικαστήριο, παραδεχόμενος ότι τη χτύπησε με σφυρί. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αμέσως μετά προσπάθησε να της κάνει ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως να υπάρξει ανταπόκριση.

Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε, τύλιξε τη σορό και την τοποθέτησε αρχικά σε ντουλάπα του διαμερίσματος. Την επόμενη ημέρα, παρά την κατάσταση στην οποία βρισκόταν, πήγε τα παιδιά στο σχολείο και στη συνέχεια στη δουλειά του, ενώ στους συναδέλφους του ανέφερε ότι η σύζυγός του είχε φύγει από το σπίτι. «Προσπαθούσα να βρω το κουράγιο να εξηγήσω στα παιδιά τι είχε συμβεί και τι θα έκανα από εδώ και πέρα», υποστήριξε.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στη μεταφορά της σορού στο πατάρι του διαμερίσματος και στον τρόπο με τον οποίο είχε τυλιχθεί. Η πρόεδρος του δικαστηρίου επεσήμανε ότι το σώμα είχε καλυφθεί με πολλαπλές στρώσεις από σακούλες, γεγονός που, όπως σημείωσε, δεν συνάδει με τον ισχυρισμό ότι σκόπευε να αποκαλύψει άμεσα όσα είχαν συμβεί.

Ο κατηγορούμενος απάντησε ότι δεν βρισκόταν σε φυσιολογική ψυχολογική κατάσταση και αρνήθηκε ότι επιχείρησε να αποκρύψει το έγκλημα. «Αν ήθελα να εξαφανιστώ, μπορούσα να το κάνω. Δεν σκέφτηκα ποτέ να κρυφτώ», είπε, προσθέτοντας πως προσπαθούσε να διαχειριστεί την κατάσταση και να προστατεύσει τα παιδιά του από την εικόνα της σορού μέσα στο σπίτι.

Τελικά, σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν ο ίδιος που επικοινώνησε με τις Αρχές, ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς τόσο το σημείο όπου είχε τοποθετήσει τη σορό όσο και το σφυρί που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Η δίκη συνεχίζεται.

