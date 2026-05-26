Οι Ολυμπιακοί του «ντόπινγκ» στο Λας Βέγκας: Ποιος Έλληνας έκανε το μοναδικό παγκόσμιο ρεκόρ

Ο Έλληνας κολυμβητής Κρίστιαν Γκολομέεφ κατά τη διάρκεια τελετής απονομής βραβείων στους Ενισχυμένους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λας Βέγκας, την Κυριακή 24 Μαΐου 2026.

Υποσχέθηκαν ότι θα καταρρίψουν πολλά παγκόσμια ρεκόρ, ότι θα επαναπροσδιορίσουν τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων με τη βοήθεια αναβολικών - ακόμη και ότι θα αλλάξουν για πάντα τον κόσμο του αθλητισμού. Ωστόσο, στο τέλος των πρώτων «Ενισχυμένων Ολυμπιακών Αγώνων», οι οποίοι έλαβαν χώρα στο Λας Βέγκας αυτό το Σαββατοκύριακο, οι διοργανωτές τους απέδειξαν το αντίθετο.

Έπειτα από περισσότερες από πέντε ώρες συνεχών αγώνων, μόνο ένας κατάφερε να καταρρίψει ένα παγκόσμιο ρεκόρ: ο Έλληνας κολυμβητής Κρίστιαν Γκολομέεφ, ο οποίος αγωνίστηκε στην κατηγορία 50 μέτρα ελεύθερο ανδρών και έκανε χρόνο 20,81 δευτερόλεπτα.

Ο χρόνος αυτός ήταν μόλις 0,07 δευτερόλεπτα ταχύτερος από το παγκόσμιο ρεκόρ που κατέχει ο Αυστραλός Κάμερον ΜακΈβοϊ. Παρόλα αυτά, η νίκη του Γκολομέεφ επέτρεψε στους διοργανωτές να βγουν και εκείνοι νικητές, ακόμη και αν ήταν το μοναδικό ρεκόρ που καταγράφηκε.

Φυσικά, το ρεκόρ του Γκολόμεεφ δεν θα μετρήσει επίσημα, δεδομένου ότι φορούσε μια ειδική στολή που έχει απαγορευτεί από το 2009 και επειδή είχε κάνει χρήση ντόπινγκ. Αυτό όμως δεν εμπόδισε τον επικεφαλής της διοργάνωσης, Μαξιμίλιαν Μαρτίν, από το να υποκλιθεί ανακουφισμένος στα πόδια του Γκολομέεφ.

«Έχουμε φτάσει στην κορυφή», ισχυρίστηκε ο Μάρτιν. «Είμαστε εδώ για να μείνουμε. Απόψε αλλάξαμε τον κόσμο. Με τη δύναμη των ενισχυμένων φαρμάκων μπορούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι», κατέληξε.

Νίκησαν και τρεις αθλητές που αγωνίζονταν «καθαροί»

Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των διαγωνιζόμενων σπρίντερ, κολυμβητών και αρσιβαρίστων, είχαν πάρει απαγορευμένες ουσίες όπως τεστοστερόνη, ερυθροποιητίνη και αναβολικά, κατάφεραν να κερδίσουν και τρεις αθλητές που αγωνίζονταν χωρίς να έχουν κάνει χρήση κάποιου βελτίωσης της απόδοσης.

Ένας από αυτούς ήταν ο Φρεντ Κέρλι, ασημένιος Ολυμπιονίκης, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα προκλητικός μετά τη νίκη του στα 100 μέτρα ανδρών. «Παιδιά, πρέπει να τα πάτε καλύτερα από αυτό που δείξατε σήμερα. Πρέπει να δουλέψετε λίγο πιο σκληρά», είπε χαρακτηριστικά.

Η Τριστάν Έβελιν, η οποία κέρδισε στα 100 μέτρα γυναικών με έναν πολύ μέτριο χρόνο 11,25 δευτερολέπτων, είπε: «Αυτό αποδεικνύει ότι για να κερδίσεις χρειάζονται περισσότερα πράγματα από την χημεία».

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το μήνυμα που ήθελαν να στείλουν οι διοργανωτές. Μεταξύ των αγώνων, υπήρχε μια γιγαντοοθόνη που ενημέρωνε τους θεατές για το τι έπαιρναν οι αθλητές.

Τόσο η Κέρλι όσο και η Έβελιν κέρδισαν 250.000 δολάρια για την νίκη τους, όπως και ένας τρίτος αθλητής που αγωνίστηκε χωρίς κάποιο φάρμακο, ο Αμερικανός Χάντερ Άρμστρονγκ, ο οποίος κέρδισε το αγώνισμα των 50 μέτρων ύπτιο ανδρών.

Δημόσια κατακραυγή από αθλητικές οργανώσεις

Πριν διεξαχθούν οι αγώνες, όπως ήταν φυσικό αθλητικές οργανώσεις από όλο τον κόσμο αντέδρασαν σκληρά στην είδηση αυτή.

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, Σεμπάστιαν Κόου, χαρακτήρισε τους «Ενισχυμένους Ολυμπιακούς Αγώνες» ως μια «ανοησία», χαρακτηρίζοντας «ηλίθιους» τους αθλητές που συμμετείχαν. Από την πλευρά του, ο Τράβις Τάιγκαρτ, διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Αντιντόπινγκ των ΗΠΑ (USADA), χαρακτήρισε τους αγώνες ως μια «επικίνδυνη παράσταση κλόουν», ενώ αρκετοί αθλητές έχουν εκφράσει ηθικές και υγειονομικές ανησυχίες σχετικά με αυτούς.

Με τη συμμετοχή 42 αθλητών από όλο τον κόσμο οι οποίοι αγωνίστηκαν στην κολύμβηση, τον στίβο και την άρση βαρών, οι «Ενισχυμένοι Ολυμπιακοί Αγώνες», οι οποίοι διεξήχθηκαν με την υποστήριξη του γιου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, διοργανώθηκαν από την Enhanced Group, μια νεοφυή εταιρεία αθλητικής απόδοσης και ιατρικής καινοτομίας που προωθεί τεχνολογίες βελτίωσης της υγείας, η οποία υποστηρίζεται από μέλη του κινήματος «Make America Great Again» (MAGA).

Οι αγώνες ήταν μια κλινική δοκιμή

Η Enhanced Group προωθείται ως εταιρεία ψυχαγωγίας, όπως η World Wrestling Entertainment (WWE), αλλά δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της διανομής φαρμάκων, ελπίζοντας να ανταγωνιστεί την εταιρεία τηλεϊατρικής Hims.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Enhanced Group ανταγωνίζεται εκατοντάδες άλλες νεοφυείς επιχειρήσεις υγείας που προσπαθούν να πουλήσουν πεπτίδια, τα οποία, όμως, δεν υπόκεινται σε ρυθμίσεις και δεν έχουν δοκιμαστεί για τα υποτιθέμενα οφέλη τους.

Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Κρίστιαν Άνγκερμεγιερ, δήλωσε ότι η Enhanced Group χρησιμοποίησε τους αγώνες του Λας Βέγκας για μια κλινική δοκιμή με σκοπό να εξασφαλίσει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα πεπτίδια, τα οποία δεν έχουν ακόμη κατοχυρωθεί από μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες.

«Όλοι αγνοούν αυτά τα πεπτίδια», δήλωσε ο Άνγκερμεγιερ στους Financial Times, περιγράφοντας τα πεπτίδια ως μέρος μιας αναπτυσσόμενης «αγοράς ματαιοδοξίας».

Τα πεπτίδια είναι συνηθισμένες αλυσίδες αμινοξέων που έχουν αναμιχθεί — ή συντεθεί — στο εσωτερικό διαφόρων φαρμάκων.

Τα πεπτίδια έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή

Χάρη στα social media, τα πεπτίδια έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή. Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έχει προωθήσει πολλές φορές τα πεπτίδια, ενώ τον Απρίλιο ανακοίνωσε ότι η αμερικανική ρυθμιστική αρχή φαρμάκων (FDA) θα αρχίσει να αποκαθιστά την ελεγχόμενη πρόσβαση σε αυτά.

Προς το παρόν, τα πεπτίδια είναι νομικά εγκεκριμένα για συγκεκριμένες θεραπείες και για ερευνητικούς σκοπούς, νομικά κενά που έχουν επιτρέψει να γίνουν ευρέως προσβάσιμα στις ΗΠΑ. Τα περισσότερα συστατικά των πεπτιδίων εισάγονται από την Κίνα, εν μέρει επειδή τα πεπτίδια που υπόκεινται σε περιορισμούς δεν μπορούν να παραχθούν στις ΗΠΑ.

Παρά την προώθηση του Κένεντι, η πώλησή τους στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει ανησυχίες. Τον Απρίλιο, συνελήφθη ένας 39χρονος γιατρός στη Γιούτα, ο οποίος φέρεται να πούλησε εσφαλμένα επισημασμένα πεπτίδια από την Κίνα σε περισσότερους από 200 ασθενείς. Η δίκη του έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Ιούνιο.

Η Enhanced Group, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο νωρίτερα αυτό το μήνα, είδε τις τιμές των μετοχών της να πέφτουν κατά σχεδόν 50%. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία πουλάει πεπτίδια στον ιστότοπό της, αναγνωρίζοντας ότι τα φάρμακα δεν έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Ο Άνταμ Κόεν, καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λέιντεν, δήλωσε ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με τα φάρμακα που βελτιώνουν την απόδοση, συμπεριλαμβανομένων των πεπτιδίων. «Θα ήταν υπέροχο να γίνει σωστά — να δούμε πόσο ισχυρά είναι τα αποτελέσματα και στη συνέχεια να εξετάσουμε τους συνδυασμούς».

