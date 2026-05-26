Χανιά-3χρονη: Το θερμοκήπιο-σπίτι, τα παρατημένα παιδιά και οι μαρτυρίες που «καίνε» τη μητέρα

Snapshot Η 3χρονη στα Χανιά νοσηλεύεται διασωληνωμένη με σοβαρά τραύματα, ενώ η μητέρα και ο πατέρας έχουν συλληφθεί.

Η οικογένεια ζούσε σε ένα θερμοκήπιο που είχε μετατραπεί σε σπίτι, με περιορισμένους πόρους και βοήθεια από κατοίκους.

Οι αρχές εξετάζουν τους θανάτους δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας και την ασαφή κατάσταση σχετικά με τον αριθμό των παιδιών.

Η μητέρα είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας και υπάρχει σύγχυση με τους καταγεγραμμένους τοκετούς στον ΑΜΚΑ της.

Μαρτυρίες κατοίκων περιγράφουν παραμέληση των παιδιών και νευρική συμπεριφορά της μητέρας πριν τη μεταφορά της 3χρονης στο νοσοκομείο.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στην Κρήτη η υπόθεση της τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Νέα στοιχεία και μαρτυρίες για την οικογένεια έρχονται συνεχώς στο φως, ενώ οι Αρχές ερευνούν σε βάθος την υπόθεση.

Το κοριτσάκι διακομίσθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του, φέροντας σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμάτωμα στο κεφάλι και εκτεταμένους μώλωπες στο σώμα. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και αποφασίστηκε η άμεση διασωλήνωση και μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνέλαβαν τη μητέρα και τον άνδρα που εμφανίζεται ως πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας και διαφορετικό τόπο διαμονής.

Το θερμοκήπιο που είχε μετατραπεί σε σπίτι

Όπως αποκαλύφθηκε, η οικογένεια ζούσε μαζί με τα τέσσερα παιδιά της σε χώρο αποθήκης θερμοκηπίου, που είχε παραχωρηθεί προσωρινά από ιδιοκτήτη της περιοχής ώστε να μην μένουν εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες.

Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι οι γονείς εργάζονταν περιστασιακά σε αγροτικές εργασίες για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα, ενώ συχνά ζητούσαν βοήθεια από κατοίκους του χωριού για τρόφιμα, ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Οι θάνατοι και τα «χαμένα» παιδιά

Παράλληλα, η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο δραματική διάσταση, καθώς οι Αρχές εξετάζουν και τους θανάτους δύο ακόμη παιδιών της ίδιας οικογένειας που είχαν σημειωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι τα βρέφη έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια θηλασμού.

Μαρτυρίες από την περιοχή περιγράφουν πως τα παιδιά έμεναν πολλές ώρες χωρίς επίβλεψη, ενώ η μητέρα απουσίαζε για εργασία. Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι τα μεγαλύτερα παιδιά φρόντιζαν τα μικρότερα μέσα στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Το θρίλερ με τον ΑΜΚΑ

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο νοσοκομείο καθώς έγινε καταγγελία από τους γιατρούς, που είχαν διαπιστώσει κακοποίηση στην 3χρονη, η 25χρονη μητέρα φέρεται να τους είπε ότι «έχω άλλα τρία παιδιά σ' ένα θερμοκήπιο. Είχα κι άλλα δύο αλλά πέθαναν όταν τα θήλαζα».

Ωστόσο, ακόμα είναι ασαφές πόσα παιδιά έχει και πόσα... δεν έχει κι αυτό γιατί, ο ΑΜΚΑ που έδωσε η μητέρα στο νοσοκομείο, είναι πραγματικός, αντιστοιχεί στο όνομά της και έχει καταγεγραμμένους τους τοκετούς της.

Σύμφωνα λοιπόν με τον ΑΜΚΑ υπάρχουν οι εξής τοκετοί:

Εγγραφές τοκετών

2017 - Σήμερα παιδί 9 ετών

2018 - Σήμερα παιδί 8 ετών

2018 - Διεκόπη εγκυμοσύνη

2020 - Σήμερα 6 ετών

2023 - Σήμερα 3 ετών

2024 - Σήμερα 2 ετών

Δύο παιδιά... λείπουν

2017: 9 ετών - Άγνωστη η τύχη του

2018: 8 ετών - Στο νοσοκομείο

2020: 6 ετών - Στο νοσοκομείο

2023: 3 ετών - Νοσηλεύεται

2024: 2 ετών - Άγνωστη η τύχη του

2025: 10 μηνών - Στο νοσοκομείο

«Μου φαινόταν νευρική, έκρυβε το μωρό»

Την περασμένη Πέμπτη η μητέρα καταγράφηκε από κάμερα μίνι μάρκετ. Η καταγραφή έγινε μόλις λίγα λεπτά πριν μεταφέρει την τραυματισμένη κόρη της στο νοσοκομείο.

«Ήμουνα εγώ στο μαγαζί και ήρθε και έψαχνε ταξί. Της έδωσα ένα νούμερο που υπήρχε έξω, εκεί στο μαγαζί και λέω πάρε ταξί. Δεν ξέρω αν έχει αναστάτωση και τέτοια πράγματα» είπε ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ.

Ωστόσο, η μαρτυρία ενός ακόμη ανθρώπου από το χωριό, που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του, είναι χαρακτηριστική. «Εγώ είχα βγάλει βόλτα τον σκύλο μου εκείνη την ώρα. Ήταν μέσα-μέσα στο στενό και είχε κουκουλωμένο το μωρό μέχρι πάνω.

Δεν φάνηκε αναστατωμένη, αλλά ότι ήθελε κάτι να κρύψει. Νευρική ήταν. Μου έκανε εντύπωση που το είχαν κουκουλωμένο το παιδί, γιατί είχε και πολλή ζέστη. Μόνο ένα πόδι είδα να εξέχει...» είπε ο αυτόπτης μάρτυρας και πρόσθεσε: «Ο άλλος (σ.σ.: ο σύζυγός της) ήταν στον δρόμο και περίμενε το ταξί να έρθει. Σαν να θέλανε κάτι να κρύψουν. Ήταν ύποπτο».

