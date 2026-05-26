Χανιά-3χρονη: Το θερμοκήπιο-σπίτι, τα παρατημένα παιδιά και οι μαρτυρίες που «καίνε» τη μητέρα

Θρίλερ με την 3χρονη στα Χανιά: Το θερμοκήπιο-σπίτι, τα παρατημένα παιδιά, τα γεννημένα που αγνοούνται και οι μαρτυρίες που «καίνε» τη μητέρα

Μιχάλης Παπαδάκος

Χανιά-3χρονη: Το θερμοκήπιο-σπίτι, τα παρατημένα παιδιά και οι μαρτυρίες που «καίνε» τη μητέρα

Tα δύο αδέλφια 5 και 6 ετών φέρουν σημάδια στο σώμα τους

Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 3χρονη στα Χανιά νοσηλεύεται διασωληνωμένη με σοβαρά τραύματα, ενώ η μητέρα και ο πατέρας έχουν συλληφθεί.
  • Η οικογένεια ζούσε σε ένα θερμοκήπιο που είχε μετατραπεί σε σπίτι, με περιορισμένους πόρους και βοήθεια από κατοίκους.
  • Οι αρχές εξετάζουν τους θανάτους δύο ακόμη παιδιών της οικογένειας και την ασαφή κατάσταση σχετικά με τον αριθμό των παιδιών.
  • Η μητέρα είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας και υπάρχει σύγχυση με τους καταγεγραμμένους τοκετούς στον ΑΜΚΑ της.
  • Μαρτυρίες κατοίκων περιγράφουν παραμέληση των παιδιών και νευρική συμπεριφορά της μητέρας πριν τη μεταφορά της 3χρονης στο νοσοκομείο.
Snapshot powered by AI

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στην Κρήτη η υπόθεση της τρίχρονης που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Νέα στοιχεία και μαρτυρίες για την οικογένεια έρχονται συνεχώς στο φως, ενώ οι Αρχές ερευνούν σε βάθος την υπόθεση.

Το κοριτσάκι διακομίσθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του, φέροντας σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμάτωμα στο κεφάλι και εκτεταμένους μώλωπες στο σώμα. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και αποφασίστηκε η άμεση διασωλήνωση και μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνέλαβαν τη μητέρα και τον άνδρα που εμφανίζεται ως πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η γυναίκα είχε δηλώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας και διαφορετικό τόπο διαμονής.

Το θερμοκήπιο που είχε μετατραπεί σε σπίτι

Όπως αποκαλύφθηκε, η οικογένεια ζούσε μαζί με τα τέσσερα παιδιά της σε χώρο αποθήκης θερμοκηπίου, που είχε παραχωρηθεί προσωρινά από ιδιοκτήτη της περιοχής ώστε να μην μένουν εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες.

Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι οι γονείς εργάζονταν περιστασιακά σε αγροτικές εργασίες για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα, ενώ συχνά ζητούσαν βοήθεια από κατοίκους του χωριού για τρόφιμα, ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Οι θάνατοι και τα «χαμένα» παιδιά

Παράλληλα, η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο δραματική διάσταση, καθώς οι Αρχές εξετάζουν και τους θανάτους δύο ακόμη παιδιών της ίδιας οικογένειας που είχαν σημειωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι τα βρέφη έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια θηλασμού.

Μαρτυρίες από την περιοχή περιγράφουν πως τα παιδιά έμεναν πολλές ώρες χωρίς επίβλεψη, ενώ η μητέρα απουσίαζε για εργασία. Κάτοικοι υποστηρίζουν ότι τα μεγαλύτερα παιδιά φρόντιζαν τα μικρότερα μέσα στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Το θρίλερ με τον ΑΜΚΑ

Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο νοσοκομείο καθώς έγινε καταγγελία από τους γιατρούς, που είχαν διαπιστώσει κακοποίηση στην 3χρονη, η 25χρονη μητέρα φέρεται να τους είπε ότι «έχω άλλα τρία παιδιά σ' ένα θερμοκήπιο. Είχα κι άλλα δύο αλλά πέθαναν όταν τα θήλαζα».

Ωστόσο, ακόμα είναι ασαφές πόσα παιδιά έχει και πόσα... δεν έχει κι αυτό γιατί, ο ΑΜΚΑ που έδωσε η μητέρα στο νοσοκομείο, είναι πραγματικός, αντιστοιχεί στο όνομά της και έχει καταγεγραμμένους τους τοκετούς της.

Σύμφωνα λοιπόν με τον ΑΜΚΑ υπάρχουν οι εξής τοκετοί:

Εγγραφές τοκετών

2017 - Σήμερα παιδί 9 ετών
2018 - Σήμερα παιδί 8 ετών
2018 - Διεκόπη εγκυμοσύνη
2020 - Σήμερα 6 ετών
2023 - Σήμερα 3 ετών
2024 - Σήμερα 2 ετών

Δύο παιδιά... λείπουν

2017: 9 ετών - Άγνωστη η τύχη του

2018: 8 ετών - Στο νοσοκομείο

2020: 6 ετών - Στο νοσοκομείο

2023: 3 ετών - Νοσηλεύεται

2024: 2 ετών - Άγνωστη η τύχη του

2025: 10 μηνών - Στο νοσοκομείο

«Μου φαινόταν νευρική, έκρυβε το μωρό»

Την περασμένη Πέμπτη η μητέρα καταγράφηκε από κάμερα μίνι μάρκετ. Η καταγραφή έγινε μόλις λίγα λεπτά πριν μεταφέρει την τραυματισμένη κόρη της στο νοσοκομείο.

«Ήμουνα εγώ στο μαγαζί και ήρθε και έψαχνε ταξί. Της έδωσα ένα νούμερο που υπήρχε έξω, εκεί στο μαγαζί και λέω πάρε ταξί. Δεν ξέρω αν έχει αναστάτωση και τέτοια πράγματα» είπε ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ.

Ωστόσο, η μαρτυρία ενός ακόμη ανθρώπου από το χωριό, που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του, είναι χαρακτηριστική. «Εγώ είχα βγάλει βόλτα τον σκύλο μου εκείνη την ώρα. Ήταν μέσα-μέσα στο στενό και είχε κουκουλωμένο το μωρό μέχρι πάνω.

Δεν φάνηκε αναστατωμένη, αλλά ότι ήθελε κάτι να κρύψει. Νευρική ήταν. Μου έκανε εντύπωση που το είχαν κουκουλωμένο το παιδί, γιατί είχε και πολλή ζέστη. Μόνο ένα πόδι είδα να εξέχει...» είπε ο αυτόπτης μάρτυρας και πρόσθεσε: «Ο άλλος (σ.σ.: ο σύζυγός της) ήταν στον δρόμο και περίμενε το ταξί να έρθει. Σαν να θέλανε κάτι να κρύψουν. Ήταν ύποπτο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 27 Μαΐου

04:44ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 27 Μαΐου

04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο κίνησης – Παράταση της επιδότησης για το diesel και τον Ιούνιο

03:46ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο χαρτιού – Πληροφορίες για νεκρούς και σοβαρά τραυματίες

03:22ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Ποιοι θα δουλέψουν του «Αγίου Πνεύματος» – Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

02:58ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Το ΣΑ καταδικάζει την επίθεση εναντίον πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στα ΗΑΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

19:13LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Η αποβολή πριν την γέννηση της Βικτώριας που την τσάκισε - «Έγινε για κάποιον λόγο»

23:42LIFESTYLE

Σε ιδιωτικό νησί που γυρίστηκε ο «James Bond» τελέστηκε ο γάμος του Ντόναλντ Τραμπ Jr.

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

22:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη αντίδραση Μαξίμου για το νέο κόμμα Τσίπρα: Θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ