Έρχεται με φόρα και βαρύ διψήφιο ο Αλέξης, Τρίτη ηλικία ή γεννήσεις; Το πρώτο λέει ο Κυριάκος

Καθώς άπλωνε μπροστά μου χρυσό ζητώντας χρησμό για νέους δρόμους του μεταξιού, απέφυγα να τον κοιτάξω όπως του άρμοζε και τέντωσα αυτιά. Στην τεράστια χώρα του που βρίσκεται ανατολικά, δοκιμάζουν ήδη ανθρωποειδή ρομπότ για την συλλογή τσαγιού. Στη Φουτζιάν τα βάζουν να αναγνωρίζουν και να συλλέγουν φύλλα, να μεταφέρουν φορτία σε ανώμαλο ορεινό έδαφος, να τα απλώνουν για αποξήρανση, να φροντίζουν για το ψήσιμο και την συμπίεση. Φυσικά δεν τους λείπουν οι σκλάβοι. Το κάνουν για να δοκιμάσουν την τεχνητή νοημοσύνη και μετά θα τα πουλήσουν σ’ εμάς. Έχω ήδη παραγγείλει το πρώτο. Τέρμα το άγχος με τους σκλάβους και τα δικαιώματα.

Στο Θησείο

Παραμένω σε ενθουσιασμένη διάθεση καθώς, μετά τον επισκέπτη με τα σχιστά μάτια, έλυσα το μεγαλύτερο πρόβλημα της ημέρας: τι να φορέσω το βραδάκι στο Θησείο. Υπενθυμίζω ότι απόψε στις οχτώ έχει αποκαλυπτήρια κόμματος ο Αλέξης σε ανοιχτό χώρο, με μουσική. Δεν χάνεται με τίποτα. Μετά από πολύ ψάξιμο κατέληξα σ’ αυτό:

Μπορεί να κομπλάρει λίγο την κοκκινομάλλα εκπρόσωπο,

καθώς αναδεικνύει τα μακριά μου πόδια, αλλά είμαι σίγουρη πως θα με προσέξει ο Πρόεδρος και ίσως μου ζητήσει ν’ ανέβω μαζί του στην σκηνή.

Βαρύ διψήφιο

Αν το κάνει, δεν θα χάσει, γιατί θα του ψιθυρίσω στ’ αυτί τι είδα προχθές, όταν εστίασα στις δημοσκοπήσεις που γίνονται αυτές τις μέρες.

Πρώτη πάντα η ΝΔ κρατιέται γερά, όμως αμέσως μετά, έρχεσαι με φόρα και βαρύ διψήφιο, θα του πω τρυφερά για να μην τα χάσει έτσι που θ’ ακούει την custom μουσική του Κραουνάκη. Τρίτη η Καρυστιανού, τέταρτο (σόρυ κ. Ανδρουλάκη), ίσως όχι με διψήφιο το Πασοκ, κι ακολουθούν Βελόπουλος, ΚΚΕ, Λατινοπούλου, και Ζωή. Επειδή ο πρώην ΠΘ είναι δεμένος συναισθηματικά με τον Συριζα καθώς εκεί έφαγε τα νιάτα του, θα αποφύγω να του πω ότι οι παλιοί σύντροφοι πέφτουν σε επίπεδα Ανταρσίας.

Πέφτουν μέσα οι δημοσκοπήσεις;

Είναι βέβαιο πως θα ενθουσιαστεί με τα νέα, αλλά θέλει προσοχή. Το κλειδί των εκλογών το κρατάει πάντα ο Πίνατ, και ο αγώνας μπορεί να είναι μαραθώνιος κι όχι διακοσάρι. Επίσης προσοχή θέλει στην διαχείριση των δημοσκοπήσεων οι οποίες από εδώ και στο εξής θα καίνε. Η Χαριλάου Τρικούπη για παράδειγμα αποφάσισε να περάσει σε μετωπική, γεγονός που δεν είχε αποφύγει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποιο φεγγάρι πριν γίνει κυβέρνηση. Γενικά το να τα βάζεις με τον αγγελιοφόρο είναι λάθος.

Πρόσφατο παράδειγμα οι βουλευτικές εκλογές στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εκεί σταματάνε τις δημοσκοπήσεις μια εβδομάδα πριν εκλογές. Ε, λοιπόν δεν υπήρχε καμία σοβαρή εταιρεία που να χάσει τη σειρά. Πρώτο το ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, τρίτο ΕΛΑΜ, και μετά ΔΗΚΟ, το Κίνημα Δημοκρατίας του πρώην εισαγγελέα Μιχαηλίδη, και τέλος μπαίνει στην Βουλή ο Φειδίας. 56 βουλευτές έχει όλους κι όλους το αγαπημένο νησί.

Να συμπληρώσω ότι το κλίμα πολώθηκε την τελευταία βδομάδα και οι ο κλασικός διπολισμός ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ κράτησε γερά χάνοντας λίγες δυνάμεις, παρά τα σκάνδαλα που κλόνισαν το πρώτο.

Άνοιγμα

Η είσοδος Αλέξη και Καρυστιανού ανακατεύει για τα καλά την αξιωματική αντιπολίτευση που πάτησε τα κορδόνια της χθες με την εκλογή Στουρνάρα (αμήχανο παρόν, χωρίς δική της αντιπρόταση).

Ο υπεύθυνος της πασοκικής διερεύνησης Κώστας Σκανδαλίδης επιχείρησε ρελάνς, δωρίζοντας στους δημοσιογράφους (Action24) ένα παλιό του του βιβλίο, του 2008.

Την Κυβερνώσα Αριστερά. Ο κ. Σκανδαλίδης σημείωσε ότι προς το τέλος του βιβλίου «υπάρχει άνοιγμα», με σαφές υπονοούμενο προς την «κυβερνώσα αριστερά» του κ. Τσίπρα. Πάντως επειδή μέχρι τώρα μάγεψε τα πλήθη με Πελεγρίνη, Λεονάρδο Χατζηανδρέου, και Νικόλα Φαραντούρη, τον κοίταξαν κάπως επιφυλακτικά.

Στο Μέγαρο

Την ώρα που το ενδιαφέρον της αριστεράς και κεντροαριστεράς θα είναι στο Θησείο, η δεξιά και κεντροδεξιά πολυκατοικία στρέφονται στο Μέγαρο. Εκεί σήμερα το απόγευμα θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου των διεθνολόγων Φίλη-Αρβανιτόπουλου

Για τη νέα Παγκόσμια Τάξη με ομιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή. Εξίσου ενδιαφέρον ότι στο πάνελ βρίσκεται και ο πρώην διπλωματικός σύμβουλος του κ. Τσίπρα, Βαγγέλης Καλπαδάκης ο οποίος θα βρίσκεται Μέγαρο κι όχι Θησείο.

Το κρατάμε.

Δηλαδή δεν αξίζει;

Ο εν ενεργεία Πρωθυπουργός της χώρας πάλι, σήμερα έχει υπουργικό συμβούλιο με βαριά ατζέντα. Κονδύλια Ταμείου Ανάκαμψης, η νέα ΚΑΠ που αφορά αγρότες και κτηνοτρόφους για 2028-2034, νέα κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις (άρα υπάρχει κοιλιά), και άλλα.

Χθες ο Κυριάκος μίλησε σε συνέδριο για το Δημογραφικό (Νίκος Χατζηνικολάου), με εκλεκτούς καλεσμένους, όπου εξέπληξε με μια κάπως περίεργη θέση.

«Αν με κάποιο μαγικό τρόπο αυξάναμε τον αριθμό των γεννήσεων, ο οικονομικός αντίκτυπος αυτής της πολιτικής θα φαινόταν σε 25 χρόνια» επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης. «Άρα, από την άλλη, η ενεργός γήρανση και η φροντίδα ενός γερασμένου πληθυσμού πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Και, ενόψει του προγράμματός μας για τις επόμενες εκλογές, το ζήτημα των φροντιστών και της φροντίδας της τρίτης ηλικίας θα πρέπει να μπει στο επίκεντρο των δικών μας πολιτικών, διότι αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε σήμερα».

Δηλαδή, δεν αξίζει να επενδύσει κανείς ΣΗΜΕΡΑ σε σοβαρές πρωτοβουλίες για το δημογραφικό, επειδή το αποτέλεσμα θα φανεί σε πολλά χρόνια;

Η διατύπωση εξέπεμψε απαισιοδοξία και ηττοπάθεια. Πάμε ολοταχώς για εξαφάνιση.

Σας φιλώ

Η Πυθία