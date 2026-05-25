Τραγωδία στη Μυτιλήνη: Νεκροί σε τροχαίο ένας 18χρονος και ένας 16χρονος

Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (25/5) στη Μυτιλήνη, όταν δίκυκλο όχημα στο οποίο επέβαιναν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίρες, οι δύο νέοι γυρνούσαν από βόλτα στη Θερμή και, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προσέκρουσαν στην κολώνα, στη διασταύρωση του δρόμου της Παναγιούδας προς τον περιφερειακό της Μόριας.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό και των δύο επιβαινόντων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση και η διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Η Τροχαία Μυτιλήνης διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου

