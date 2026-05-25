Φθιώτιδα: Σοβαρό τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στην εθνική οδό - Απεγκλωβίστηκε μόνος του ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 25 Μαϊου στη Φθιώτιδα στο 183,5 χλμ της εθνικής οδού Αθηνών - Λαμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport.gr το ατύχημα σημειώθηκε στην αρχή σχεδόν της ευθείας πριν τα Καμένα Βούρλα. Κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες ο οδηγός του οχήματος που κινούνταν προς Αθήνα, έχασε τον έλεγχο του, με αποτέλεσμα να προσκρούσει με δύναμη στο πλάι και στη συνέχεια να αναποδογυρίσει στο μέσον της οδού.

Ο οδηγός σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όχημα της Πυροσβεστικής και πλήρωμα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

Έγινε η διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων για την αξιολόγηση της κατάστασής του, ενώ οδική βοήθεια ανέλαβε την απομάκρυνση του οχήματος από την εθνική οδό για την πλήρη αποκατάσταση τής κυκλοφορίας η οποία διεξαγόταν από μια λωρίδα.

