Παρασκευάς Άντζας: Η καριέρα, οι διακρίσεις και οι ποδοσφαιρικοί σταθμοί της καριέρας του

Θλίψη επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο έπειτα από την είδηση πως ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή τη Δευτέρα 25 Μαϊου σε ηλικία 49ετών.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της εθνικής Ελλάδος πάλευε με τη νόσο ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσος του κινητικού νευρώνα), ενώ τις τελευταίες ημέρες βρίσκονταν στη ΜΕΘ Δράμας δίνοντας τη δική του μάχη.

Η καριέρα του Παρασκευά Άντζα

Η ποδοσφαιρική πορεία του Παρασκευά Άντζα ξεκίνησε το 1993 από τον Πανδραμαϊκό στη Γ’ Εθνική. Δύο χρόνια αργότερα μεταγράφηκε στην Ξάνθη και το 1998 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Με τους «ερυθρόλευκους» αγωνίστηκε έως το 2003, καταγράφοντας 82 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, 18 εμφανίσεις στο Champions League και δύο στο Κύπελλο UEFA, σημειώνοντας συνολικά ένα γκολ.

Στα μέσα της σεζόν 2003-04 αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, παρότι αποτελούσε βασικό στέλεχος τόσο της ομάδας όσο και της Εθνικής Ελλάδας, με την οποία είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στα τελικά του Euro 2004 στην Πορτογαλία. Αρχικά ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την ενεργό δράση για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

Ωστόσο, συνέχισε να αγωνίζεται στο δεύτερο μισό της περιόδου 2003-04 με τη Δόξα Δράμας, ενώ την επόμενη τριετία επέστρεψε στην Ξάνθη. Το 2007 φόρεσε ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, όπου παρέμεινε έως το 2009, όταν και αποχώρησε οριστικά από την ενεργό δράση. Στις 5 Μαΐου 2009, τρεις ημέρες μετά τον τελικό Κυπέλλου απέναντι στην ΑΕΚ, ανακοίνωσε την απόφασή του μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κατέκτησε επτά πρωταθλήματα Ελλάδας, εκ των οποίων τα πέντε συνεχόμενα, καθώς και τρία Κύπελλα Ελλάδας.

Στις εθνικές ομάδες

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική Ελλάδας στις 5 Φεβρουαρίου 1999, στον φιλικό αγώνα απέναντι στο Βέλγιο, που διεξήχθη στη Λάρνακα υπό τις οδηγίες του Άνχελ Ιορντανέσκου.

Στις 15 Ιουνίου 2008, μία ημέρα μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Ρωσία με 1-0 και τον αποκλεισμό της ομάδας από τη συνέχεια του Euro 2008, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική ομάδα.

Με τη φανέλα της «γαλανόλευκης» κατέγραψε συνολικά 26 συμμετοχές την περίοδο 1999-2008.

Παράλληλα, αποτέλεσε βασικό μέλος της Εθνικής Ελπίδων που συμμετείχε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ-21 το 1998 απέναντι στην Ισπανία.

Διακρίσεις