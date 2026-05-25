Ρέθυμνο: Στο νοσοκομείο 15χρονη έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ

Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής 24 Μαϊου μία 15χρονη, έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη μαζί με συνομήλικό της αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα από μίνι μάρκετ της περιοχής και στη συνέχεια μετέβησαν στο προαύλιο σχολείου, όπου παρέμειναν για αρκετή ώρα.

Η 15χρονη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να αισθανθεί αδιαθεσία και να κριθεί αναγκαία η άμεση μεταφορά της στο νοσηλευτικό ίδρυμα για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Για την υπόθεση αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 70χρονης ιδιοκτήτριας του μίνι μάρκετ, καθώς φέρεται να πούλησε αλκοολούχο ποτό σε ανήλικους, παρά τη σχετική απαγόρευση της νομοθεσίας.