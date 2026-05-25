Euroleague Final Four 2026: Το μήνυμα Γιαννακόπουλου σε τούρκικα και ισπανικά για τον τελικό

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αντέδρασε μέσω social media μετά τον τελικό της EuroLeague, στέλνοντας το δικό του μήνυμα με αναφορές στις διαιτησίες που είχαν η Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό του Final Four και η Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επέλεξε να τοποθετηθεί με δύο ερωτήσεις στα ισπανικά και τα τούρκικα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για όσα προηγήθηκαν στα δύο παιχνίδια.

«Λοιπόν, όλα καλά; Είναι όλα εντάξει;», ανέφερε χαρακτηριστικά σε story που δημοσίευσε στο Instagram, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή του στην έντονη δυσαρέσκεια που επικρατεί στις τάξεις των δύο ομάδων για τη διαιτησία απέναντι στον Ολυμπιακό.