Eurobot 2026: Την πρώτη θέση στον κόσμο κατέκτησαν φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η ελληνική ομάδα κατάφερε να ξεχωρίσει παρουσιάζοντας πλήρως αυτόνομα ρομποτικά συστήματα

Ελένη Μητσάλη

Μία σπουδαία διεθνή επιτυχία κατέγραψε η Ελλάδα στον τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026, που πραγματοποιήθηκε στη La Roche-sur-Yon της Γαλλίας, με τη φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας να κατακτά την πρώτη θέση ανάμεσα σε 160 πανεπιστημιακές και ερευνητικές ομάδες από ολόκληρο τον κόσμο.

Η ελληνική ομάδα κατάφερε να ξεχωρίσει παρουσιάζοντας πλήρως αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, τα οποία ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στις απαιτητικές δοκιμασίες του φετινού διαγωνισμού με τίτλο «Winter is Coming».


Οι απαιτητικές δοκιμασίες και ο διεθνής ανταγωνισμός

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναπτύξουν ρομποτικά συστήματα ικανά να εκτελούν σύνθετες αποστολές μέσα σε ειδικά σχεδιασμένη αγωνιστική πίστα, επιδεικνύοντας υψηλή ακρίβεια, ταχύτητα, τεχνική αρτιότητα, προγραμματιστική ευφυΐα και άριστο συντονισμό.

Η επιτυχία της ομάδας Hyperion Robotics αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς το επίπεδο του ανταγωνισμού, καθώς στον τελικό συμμετείχαν πανεπιστήμια με ισχυρή παρουσία στους τομείς της τεχνολογίας, της έρευνας και της ρομποτικής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα DIT Robotics από το National Tsing Hua University της Ταϊβάν, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η ομάδα Memristor από το Faculty of Technical Sciences - University of Novi Sad της Σερβίας. Παρόντα στον διαγωνισμό ήταν ακόμη κορυφαία πανεπιστήμια, όπως το TU Dresden της Γερμανίας.

Αντώνης Χατζησάββας στο newsbomb.gr: Δικαιώθηκαν οι κόποι και οι αμέτρητες ώρες δουλειάς»

Ο αρχηγός της ομάδας Hyperion Robotics, Αντώνης Χατζησάββας, μίλησε στο newsbomb.gr για τη μεγάλη επιτυχία και την πορεία της ομάδας στον διεθνή θεσμό.

«Η ομάδα μας κατέκτησε την πρώτη θέση στον διαγωνισμό Eurobot 2026. Πρόκειται για έναν διεθνή διαγωνισμό ρομποτικής, στον οποίο συμμετέχουν πανεπιστημιακές ομάδες από όλο τον κόσμο, προσπαθώντας κάθε χρόνο να ανταποκριθούν στις δοκιμασίες που θέτει η διοργάνωση», ανέφερε αρχικά.

Όπως εξήγησε, η Hyperion Robotics συμμετέχει στον συγκεκριμένο θεσμό από το 2018, έχοντας ήδη σημαντικές διακρίσεις τα προηγούμενα χρόνια. «Πέρσι είχαμε κατακτήσει τη δεύτερη θέση, μαζί με το βραβείο Team Choice Award, όπως είχε συμβεί και το 2024. Η φετινή συμμετοχή ήταν ουσιαστικά η κορύφωση της εμπειρίας και της δουλειάς που χτίζουμε όλα αυτά τα χρόνια και τελικά μας οδήγησε στην πρώτη θέση», σημείωσε.

«Κατασκευάσαμε το ρομπότ από το μηδέν»

Ο Αντώνης Χατζησάββας στάθηκε ιδιαίτερα στη φιλοσοφία του διαγωνισμού, εξηγώντας πως κάθε ομάδα έχει μεγάλη ελευθερία στον τρόπο σχεδιασμού και ανάπτυξης των ρομποτικών συστημάτων.

«Ο διαγωνισμός δίνει τη δυνατότητα στις ομάδες να αναπτύξουν τόσο υψηλού επιπέδου κώδικα όσο και μηχανικά συστήματα. Από τον Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι και τον Μάιο του 2026, η ομάδα μας εργάστηκε για να σχεδιάσει και να κατασκευάσει από το μηδέν ένα πλήρως αυτόνομο ρομποτικό σύστημα, το οποίο είχε ως αποστολή να συλλέγει και να τοποθετεί αντικείμενα σε συγκεκριμένα σημεία της πίστας», τόνισε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όλα τα στάδια της κατασκευής πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά από τα μέλη της ομάδας. «Πρόκειται για ένα πλήρως αυτόνομο ρομπότ, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από τα μέλη της ομάδας μας», είπε χαρακτηριστικά.

«Θέλουμε να επιστρέψουμε ακόμη πιο δυνατοί»

Αναφερόμενος στη στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ο αρχηγός της ομάδας έκανε λόγο για μία ιδιαίτερα συγκινητική εμπειρία.

«Όταν ανακοινώθηκε ότι πήραμε την πρώτη θέση, ήταν μία μοναδική και πολύ ευχάριστη στιγμή για όλους μας. Ήταν η δικαίωση για τις αμέτρητες ώρες δουλειάς και την προσπάθεια που καταβάλαμε όλο αυτό το διάστημα. Μέσα από κάθε δυσκολία και κάθε λάθος μάθαμε πολλά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας», ανέφερε.

Τέλος, ξεκαθάρισε πως η ομάδα έχει ήδη θέσει τον επόμενο στόχο της για τη νέα χρονιά. «Στόχος μας είναι να επιστρέψουμε του χρόνου ακόμη πιο οργανωμένοι και προετοιμασμένοι, ώστε να διατηρήσουμε αυτή τη θέση και την επόμενη χρονιά.
Η προετοιμασία ξεκίνησε από τις αρχές Σεπτεμβρίου, μόλις ανακοινώθηκαν οι κανόνες του διαγωνισμού, και καθημερινά όλα τα μέλη έδιναν το 100% στο εργαστήριο για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα», κατέληξε.

