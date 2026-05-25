Η LaFerrari του Felipe Massa πωλείται

Του Γιάννη Σκουφή

Η Ferrari είχε δώσει στον Felipe Massa τη δυνατότητα να αποκτήσει μία από τις μόλις 499 LaFerrari που κατασκευάστηκαν, ως αναγνώριση της οκταετούς παρουσίας του στη Scuderia Ferrari στη Formula 1. Τώρα, το συγκεκριμένο hypercar ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια μέσω δημοπρασίας της RM Sotheby’s, με την εκτιμώμενη τιμή πώλησης να κυμαίνεται από 4,9 έως και 5,3 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη LaFerrari ξεχωρίζει όχι μόνο λόγω του πρώην ιδιοκτήτη της, αλλά και χάρη στις μοναδικές της λεπτομέρειες. O Massa είχε επιλέξει το ιδιαίτερο χρώμα Nero με κόκκινες λεπτομέρειες Rosso Corsa στον εμπρός διαχύτη, στα μαρσπιέ και στο πίσω μέρος.

Παράλληλα, ανάμεσα στα καθίσματα υπάρχει ειδική πλακέτα με την επιγραφή «Grazie Felipe» και την υπογραφή του τότε CEO της Ferrari, Luca di Montezemolo.

Ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι το γεγονός ότι ο Βραζιλιάνος οδηγός είχε υπογράψει και στο ταμπλό από ανθρακονήματα. Η Ferrari παρέμεινε στην κατοχή του Massa από το 2014 έως το 2021, πριν περάσει σε συλλέκτη από τη Δανία.

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα hypercar ηλικίας άνω της δεκαετίας, το συγκεκριμένο έχει διανύσει λιγότερα από 4.000 χιλιόμετρα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, συντηρήθηκε πρόσφατα στο μοναδικό επίσημα πιστοποιημένο σέρβις της Ferrari στη Δανία.

Οι τιμές της LaFerrari συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά για σπάνιες ή ιδιαίτερα χαμηλών χιλιομέτρων εκδόσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Απρίλιο πωλήθηκε η LaFerrari του Jay Kay έναντι περίπου 5,1 εκατ. ευρώ, παρότι είχε διανύσει περισσότερα από 11.000 χιλιόμετρα.