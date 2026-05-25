Ρούμπιο: Πιθανή σύναψη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν ήδη από «σήμερα»

Τόνισε ότι το Ισραήλ θα έχει «πάντα» το «δικαίωμα να αμύνεται», ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026.

  • Ο υπουργ Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την πιθανότητα σύναψης νέας συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και εντός της ημέρας για τον τερματισμό του πολέμου.
  • Ο πόλεμος ξεκίνησε με αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.
  • Ο Ρούμπιο τόνισε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντοτε το δικαίωμα να αμύνεται, ανεξαρτήτως της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν.
  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιβεβαίωσε την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στο δικαίωμα του Ισραήλ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει «νέα», ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά υπό διαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν.

«Περιμέναμε ότι θα είχαμε νέα χθες βράδυ, ίσως σήμερα (Δευτέρα), αλλά δεν θα προκαταλάβω τίποτα», είπε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί, αναφερόμενος στην πιθανότητα σύναψης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου που άρχισε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Τόνισε ότι το Ισραήλ θα έχει «πάντα» το «δικαίωμα να αμύνεται», ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να αμύνεται. Κάθε χώρα του κόσμου έχει αυτό το δικαίωμα. Και άρα, αν η Χεζμπολά ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ή εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει», επιχειρηματολόγησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ διαβεβαίωσε χθες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, το «δικαίωμα» του Ισραήλ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει στο στόχαστρο τη Χεζμπολάχ.

